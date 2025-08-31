«Debería hacerse una vez al mes»

Inés Barea Gijón Domingo, 31 de agosto 2025, 22:00 Comenta Compartir

El tiempo acompañaba, no había rastro de nubes y en los alrededores de la plaza Mayor y la plaza del Marqués, a eso de las 12 del mediodía, se empezaban a sentir las ganas de sidra. La esperada degustación en las casetas de los llagares ponía punto y final a diez días de fiesta alrededor de la manzana y era la excusa perfecta para salir a la calle a disfrutar como mejor sabemos hacerlo: llenando culinos. Y ayer, además, con sidra de primer nivel, pues los palos que se escanciaban eran los candidatos a hacerse con el preciado Tonel de Oro de este año.

Se oía poco a poco llegar a las cuadrillas, peñas sidreras, familias e incluso gente que paseaba sin saber lo que acontecía y, de repente, se encontraba con la fiesta. Y se unía, claro. Dieciséis casetas de llagares les esperaban a todos ellos preparados para escanciar unos culetes que, además, eran solidarios, pues lo recaudado –el ticket de 12 vasos se podía adquirir por 5 euros– se destinará a apoyar a la asociación ELA Principado.

«Es una fiesta que tenemos todo el año apuntada en el calendario», compartía, mientras esperaba en la fila para degustar uno de los palos, Gema García. Lleva acudiendo más de 25 años a celebrar este día con un grupo que ayer llegaba desde la cuenca del Nalón. Aguardaban encantados, pues el sol animaba, la sidra tenía calidad y el ambiente era inmejorable. Ella lo tiene claro: este tipo de iniciativas son «fundamentales» para poner en valor la cultura y tradición sidreras que tanto nos unen.

Cada año asisten también Diana Primiani y su familia. Repiten porque «el ambiente y la gente» merecen la pena, explicaba. Y razón no le faltaba, pues pasando ya el mediodía las inmediaciones de la plaza del Consistorio iban llenándose de grupos de gente que llegaba con ganas de disfrutar y celebrar. Pero a la Fiesta de la Sidra no solo se viene a beber. «Es importante que se hagan estas cosas para dar a conocer la cultura de aquí», expresaba. «Para la gente que viene de fuera es una forma diferente de conocer Gijón y Asturias».

Para Ángeles Hevia, ver tanta gente reunida en torno a la degustación también es un motivo de orgullo. «Estamos encantados de ejercer asturianía», afirmaba, «Esto debería ser una vez al mes, como mínimo».

En la plaza del Marqués, donde lucían sus mejores galas seis de los llagares, Cristina Infante y Luis López disfrutaban con tranquilidad, contentos de que, aunque se veían colas, de momento no hubiera grandes aglomeraciones. Venían de Candás bien ataviados para la ocasión, y celebraban que «Asturias se está poniendo muy de moda» así que reivindicar nuestra cultura y tradición, «que ya es internacional», es un gran acierto.

Dentro de las casetas, al otro lado de la fiesta, los llagareros no tenían tregua; las botellas vacías rápidamente se cambiaban por otras nuevas y el ritmo de escanciado, sin descanso, era casi frenético. «Hay mucha gente y se ve buen ambiente», destacaba Rubén Barredo desde la barrera de su puesto en el llagar de la Sidra Vallina. Desde allí, el cálculo previsto era que se bebiesen unas 350 botellas, una cifra que se repite más o menos todos los años. Es trabajo, pero también se disfruta. «El viento está haciendo algunos estragos al escanciado, pero vamos bien», aseguraba.

Más de 400 botellas se podían contar en la caseta de Sidra Vigón, donde Yoel Noriega se mostraba feliz de ver «el ambiente, que está entretenido», y aunque la actividad a este ritmo «todos los días sería muy cansado», para celebrar esta ocasión bien mereció el esfuerzo extra. Corrieron litros de sidra y el listón quedó muy alto; el año que viene, más.

