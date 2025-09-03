La Gota de Leche, «una casa de vida y esperanza» en Gijón Familiares del fundador, el doctor Avelino González, autoridades y gijoneses nacidos en la institución celebran el centenario

Las autoridades posan con los descendientes del doctor Avelino González, impulsor de La Gota de Leche de Gijón.

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:16

«Hay edificios en las ciudades que no solo guardan ladrillos, sino que también contienen memorias, esfuerzos y sueños. La Gota de Leche es un ejemplo de gijonesismo, porque este edificio, inaugurado en 1925 gracias a la visión del doctor Avelino González, nunca ha sido un edificio cualquiera, siempre ha sido una casa de vida y esperanza». La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, resumió así el sentir de las muchas personas que abarrotaron el reducido salón de actos del edificio que cumple su centenario con «miles de historias pequeñas y vidas enormes que han hecho que la Gota de Leche sea mucho más que un espacio».

El motivo del acto era la inauguración de la exposición que hace repaso fotográfico e histórico de la emblemática institución y el trasfondo del encuentro fue la importancia y significado que el proyecto tuvo en unos años en los que «la mortalidad infantil era altísima y las madres apenas tenían para dar de comer a sus hijos». Lourdes Pérez, la nieta del impulsor, el doctor Avelino González, recordó que la institución fue «fruto de la participación de la ciudadanía de Gijón, fruto de la complicidad que mi abuelo siempre tejió con el pueblo de Gijón». Lo recordó su nieta como «un hombre vital y emprendedor, cariñoso y comprensivo, dialogante y un soñador, que dedicó toda su vida a la protección de la infancia, a defender el derecho de nacer en las mejores condiciones y a crecer en igualdad de oportunidades». Su objetivo, abundó, «fue intentar poner la salud y el conocimiento al alcance de todos los niños y niñas para que todos partieran con el mismo bagaje a enfrentarse a las mismas dificultades de la vida».

Estuvieron presentes entre el público las exalcaldesas Paz Fernández Felgueroso y Ana González, y también miembros del equipo de Gobierno y representantes del tejido asociativo, empresarial y social de la ciudad, para la que la Gota de Leche es un símbolo de desarrollo, pasado y presente.

Covadonga Landín, la directora de la Fundación de Servicios Sociales, que tiene su sede en la Gota de Leche, recordó que el servicio municipal mantiene el mismo espíritu de entrega a la ciudadanía, un aspecto que remarcó el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás: «La grandeza del proyecto del doctor Avelino González hay que ponerla en contexto: el estado de bienestar no existía y la asistencia sanitaria actual no existía...».

«Yo nací aquí»

Entre los discursos institucionales se colaban las historias personales. Como la de María Josefa García, de 70 años. Recordaba «lo agradecida que siempre estuvo mi madre a la Gota de Leche porque gracias a los que aquí trabajaban yo pude salir adelante».

En la institución se asistía gratis a parturientas que carecían de recursos y pasaban la factura a quien podía abonarla. Los más veteranos guardan documentos históricos de la minuta de su nacimiento, en la que se detallan, por ejemplo, los gastos de asistencia sanitaria y también las cuatro cervezas con la que los familiares brindaron por el nuevo nacimiento.

Los quince paneles expositivos que conforman la exposición exterior se podrán contemplar en la plaza del Humedal hasta el 21 de septiembre.

