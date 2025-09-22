La plaza de Italia (y III)

Janel Cuesta Gijón Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El 5 de mayo de 1986 fallecía Carmen García-Cobián, esposa del Nobel Severo Ochoa, quien a partir de ese momento y hasta su óbito en 1993, su lugar de residencia en Gijón era el domicilio de su sobrina Irene Sánchez García-Cobián. Estaba ubicado al inicio de la calle Linares Rivas, junto al bar y fonda El Pasaje, cuando un año antes ya se había transformado en Hotel Pasaje con proyecto del arquitecto Enrique Casares, para la familia Menéndez García. Mientras, la plaza de Italia seguía con su constante evolución y el Edificio Oriente, el mayor de la zona, entre esta plaza, Corrida y La Casilla se va poblando con los arquitectos José Luis Ordiales, Pedro Álvarez Serrano, Marco A. Suárez Barredo y el Estudio de Cuenca Arquitectos. También lo ocupan los bufetes de los abogados Alejandro y Elvira Soto, Antuña & Rivero, Espacio Legal 'Law & Tax' y las abogadas Beatriz González, Salomé Miranda, Eloína Mazón, Carmen Herrero y María Guinea, entre otros.

En los bajos de este emblemático edificio hace historia desde 1983 la heladería Los Dos Hermanos, y en otras plantas se instalan Consignaciones Asturianas, el Colegio de Diseñadores y Decoradores de Asturias, la Federación del Metal 'Femetal', los Asesores de Empresas 'Contastur', el Grupo de Economistas 'Piscol', y Llana Consultores, que dan prestigio a la zona junto con el Consulado de Noruega en la séptima planta

También en la década de los años noventa el tradicional bar Casa Pachín se transforma en Hotel Don Manuel, con proyecto de los arquitectos José Ramón Yáñez y Justo Lope, y en 1992, tras la fusión de los Bancos Bilbao y Vizcaya, donde estuvo el Induban (antes Café Oriental) abre el Banco de Comercio bajo la dirección de José Manuel López. Pero sería en el año 1998 cuando el alcalde Vicente Álvarez Areces y el concejal de Urbanismo Jesús Morales celebran ante numerosos vecinos la remodelación del barrio del Carmen, al que también pertenece la plaza de Italia, por lo que ésta cambia totalmente (y para mejor) su aspecto urbano con nuevas farolas, arbolado y jardín elevado, mientras que en la esquina con Corrida, donde años atrás estuvo Calzados Segarra, se establece la franquicia 'La Oca' dedicada a la decoración, muebles, menaje y artículos de regalo, que seguirá en ese lugar hasta el año 2010, y ahora está en la calle Palacio Valdés (La Acerona).

Una buena noticia para Gijón fue la apertura de la Casa del Libro donde estaba la empresa de Seguros Axa, y anteriormente ocupó ese espacio el Banco de Vizcaya y Banco Popular Español. En el 2009 se instala el popular Planeta Goloso, haciendo esquina con la calle San Antonio, sustituyendo a Supermercados Oblanca, lugar que antes acogía la Boutique Prenatal de la familia Varela. En 2011 esta plaza cambia su imagen al establecerse Burger King donde había estado La Oca, que junto con la apertura de la heladería Regma a su lado y el restaurante Casa Baizán, haciendo esquina con Corrida y Salustio Regueral, en el lugar que había estado el Café Italia, es notorio que esta zona adquiere un nuevo aspecto, que sin obviar su privilegiada céntrica y comercial, también pasa a formar parte de los modernos núcleos urbanos que propician las concentraciones sociales de jóvenes, mayores e incluso niños en sus horas de asueto, y tampoco faltan asiduamente los conciertos de música en la calle.

Relojes, helados y gastrobares

En 2015, la relojería Valeriano, de gran tradición en la ciudad que abrió en los años cuarenta del pasado siglo en la calle Trinidad, pasando luego a Corrida, al lado de la Cafetería Tívoli, se traslada a esta zona regentada ahora en segunda generación por Guillermo González y Mercedes Balbuena. A su lado estuvo la Camisería Niza y el Bar Guinea, que marcó una época con un innovador estilo de hostelería moderna. En junio de 2017 el Edificio Siemens proyectado en 1911 por Miguel García de la Cruz experimenta una importante rehabilitación, en la esquina con San Antonio y recupera su primitiva torre o cúpula con proyecto de Julio Valle para la promotora 'Zona Empresarial', y en el bajo que estuvo la Perfumería Isaac se instaló la hamburguesería Smash Gijón, que sigue en la actualidad.

En 2018, el kiosco que permaneció largos años en los Jardines de la Reina se traslada a la calle Linares Rivas, donde estuvo 'El Estanco' al lado del comercio de maquinaria para hostelería Comercial Meana, que cerró hace dos años para dar paso a la moderna Lavandería Cantábrica. En octubre de 2019 cierra la sucursal del BBVA en el local que estuvieron Induban y el Banco de Comercio, como punto final a un periodo de siete décadas en el que ocho entidades bancarias habían tenido sucursal en esta plaza. En su lugar abre el singular restaurante Popeye's que, junto con la heladería y crepería Icerolls, el Gastrocóctel 'Código 23', y el Instituto de Belleza de Ramón Baute haciendo esquina con la calle La Casilla, han convertido esta plaza de Italia en lugar especial del que, como manifestó el escritor José Antonio Mases durante la presentación de uno de sus libros: «Mientras que en otras zonas de Gijón cierran comercios para abrir bancos, aquí han cerrado bancos para abrir una Casa del Libro», y ahí sigue haciendo historia desde el mes de noviembre del año 2002.

Temas

Gijón

Comenta Reporta un error