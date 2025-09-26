Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón El histórico inmueble del Muro adquirido por el Instituto Urológico Asturiano incluye muebles decimonónicos y frescos de gran valor artístico en sus techos

Comedor donde destaca la lámpara de lágrimas de cristal que recuerda al estilo de La Granja (a la derecha).

El palacete de la esquina de las calles Capua y Ezcurdia se trata de una vivienda unifamiliar. Así fue concebido desde que fuera proyectado y reformado en 1888 y 1898 respectivamente por encargo de Annie Treacher, esposa de Alejandro Alvargonzález Alvargonzález. Enclavado en la manzana conocida como el 'martillo' de Capua que conforma junto con otras dos casas aledañas, es una construcción con ribetes eclécticos y clasicistas que muestra en la solución de la rotonda un tinte modernista.

En el interior del inmueble se conservan en el techo diversas pinturas atribuidas a Ventura Álvarez-Sala de gran valor artístico. Cuenta con una impresionante sala de estar con techos decorados con artesonados y molduras cubiertas de pan de oro. También hay muebles clasicistas y sillerías de madera de castaño.

La rotonda del palacete presenta una balconada sobre la que se erige la escultura de un atlante sobre podio en el parteluz del balcón principal, doble y con pilastras estriadas de orden jónico que sostienen un entablamento de botones y hojas trilobuladas . Conserva la rejería de trazado vegetal en forma de hoja y espiga, y una gran terraza semicircular en la planta primera. Este elemento decorativo es el más llamativo y popular de todo el conjunto arquitectónico junto con su terraza solárium.

Consulta, clases y rodajes

Entre 1976 y 1979 las hermanas Pilar y Mercedes Alvargonzález dieron clases particulares a niños que se veían fascinados rodeados de tanto arte pictórico. Y en la primera mitad del siglo XX tuvo allí su consulta y vivienda el ilustre pediatra gijonés Aquilino Hurlé Álvarez, padre del primer director del Sanatorio Marítimo del mismo nombre. Ese vínculo con un galeno que además tiene calle propia en el barrio de La Arena abona el terreno para los nuevos usos que, más allá de los residenciales, puede darle a partir de ahora su nuevo propietario Instituto Urológico a cuyo frente están Rodrigo Gil, Guillermo Cruceyra e Iván González.

En 1987 fue escenario del rodaje de la película 'Asignatura aprobada', protagonizada por Jesús Puente y dirigida por el oscarizado cineasta José Luis Garci. En los años 90 se vendieron allí seguros. También pudo haber sido Casino o haber volado por la piqueta.

La gran casa señorial del Muro que marcó el crecimiento urbanístico hacia el este de Gijón inicia una nueva etapa desvinculada de la familia Alvargonzález, que fue la que la concibió y construyó y que ha estado presente entre sus paredes los últimos 137 años. De momento en el Ayuntamiento no hay solicitada ni en curso ninguna licencia de uso.

