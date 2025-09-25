La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano

Tras casi 140 años, el histórico palacete del 'martillo' de Capua ha dejado de pertenecer a la familia Alvargonzález que lo tenía como posesión ... desde que fuera construido en pleno centro urbano por el alcalde Alejandro Alvargonzález Alvargonzález para su mujer, la inglesa Annie Treacher Hodkingson. El primer proyecto, un pabellón de una sola planta con rotonda anexa, fue obra del arquitecto Rodolfo Ibáñez en 1888, pero la reforma que llegó a nuestros días vino a cargo de Mariano Marín Magallón diez años después.

Según consta en el Registro de la Propiedad, esta construcción unifamiliar con fachada palaciega hacia el paseo marítimo y de corte residencial hacia Capua, ha sido adquirida por el Instituto Urológico Asturiano (Insuas), que tiene en el número 5 de la calle Capua su gabinete quirúrgico. Al frente de este centro médico, que es toda una referencia en Asturias en diagnóstico y cirugía mínimamente invasiva en la solución de patologías urológicas, se encuentran Rodrigo Gil, Guillermo Cruceyra e Iván González. Insuas ha ido comprando porcentajes de la propiedad desde el año 2022 hasta hacerse en abril con el último lote.

El Instituto Urológico ya tiene en este momento el 95% de la propiedad después de hacerse con las partes que estaban en manos del fondo de inversión americano Cerberus y de los herederos de la familia Alvargonzález que aún siguen residiendo en el inmueble y que, según ha podido saber EL COMERCIO, aún podrán seguir haciéndolo hasta abril de 2026. A la sociedad urológica solo le resta por adquirir un pequeño porcentaje que se corresponde con fideicomisos que tienen que salir próximamente a subasta. El centro médico lleva invertidos ya en torno a 1,5 millones de euros para conseguir la propiedad del histórico palacete del Muro y, a día de hoy, no se conoce el uso que vaya a darle la clínica Insuas o si se trata de una momentánea inversión. Aunque el uso dominante siempre ha sido el residencial en ese histórico conjunto arquitectónico, se admiten también otros usos como los de oficinas y comerciales.

Operación fallida de Fresno

El constructor José Fresno, fallecido en 2013, intentó en su momento un desarrollo residencial en esta emblemática construcción pero, al no poder hacer frente a la operación, el Banco Santander acabó ejecutando los créditos hipotecarios sobre la misma que acabaron en manos, entre otros, del fondo Cerberus.

En torno al mes de junio se hizo oficial la venta de esta histórica propiedad de 1.486 metros cuadrados de superficie total que se levanta sobre una parcela de 444 metros cuadrados en la esquina de la calle Capua (el portal es el número 1) y Ezcurdia. En la mañana del pasado viernes comenzó una parte de la mudanza, en la que se pudieron ver unos muebles de notable valor, los cuales podrían haber estado allí desde 1898 o principios del siglo XX.

Este inmueble ya lo habían puesto en su punto de mira diferentes constructores y promotores en los últimos años. Incluso llegó a sonar como sede del Casino de Asturias en 1999. Este acercamiento o interés no llegó a concretarse más allá porque, aunque la ubicación y vistas son inmejorables, el palacete presenta un estado de deterioro muy importante en su fachada principalmente. Además, tampoco cuenta con las medidas de accesibilidad pertinentes. Otro detalle de gran relevancia es que esta construcción palaciega está en el catálogo urbanístico vigente con un nivel de protección integral. Esto implica que no se permiten recrecimientos ni tocar los techos de la primera y segunda planta que lucen frescos atribuidos a Ventura Álvarez-Sala (1869-1919).

Este conjunto de pinturas se encuentran enmarcadas por molduras y estucos con diversas variantes temáticas: estilizaciones vegetales, dragones y motivos orientales, y escenas alegóricas como la que se encuentra en la denominada sala del Abanico (1899-1900), cargada de retazos neorrománticos a base de pájaros, amorcillos y campos segados. Estos frescos están considerados como los de mayor calidad técnica y artística de todo el modernismo asturiano.

Rejerías y carpinterías

Añadido a todo lo anterior, el catálogo urbanístico de 2019 obliga a rehacer las rejerías y carpinterías metálicas del exterior que han ido desintegrándose por la corrosión del salitre y la oxidación provocada por la exposición a la humedad.

A modo de curiosidad, en este palacete del 'martillo' de Capua tuvo su consulta y vivió en su momento el ilustre pediatra gijonés Aquilino Hurlé Álvarez, padre del primer director del Sanatorio Marítimo del mismo nombre. También se rodaron en su interior escenas de películas de José Luis Garci como 'Asignatura pendiente'.