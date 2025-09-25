El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista del histórico palacete en la esquina entre las calles Ezcurdia y Capua que ha cambiado de propiedad tras 137 años. Jesús Manuel Pardo

La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano

El histórico inmueble del Muro, con una superficie construida total de 1.486 metros cuadrados, goza de protección integral

Marcos Moro
Rafael Suárez-Muñiz

Marcos Moro y Rafael Suárez-Muñiz

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:10

Tras casi 140 años, el histórico palacete del 'martillo' de Capua ha dejado de pertenecer a la familia Alvargonzález que lo tenía como posesión ... desde que fuera construido en pleno centro urbano por el alcalde Alejandro Alvargonzález Alvargonzález para su mujer, la inglesa Annie Treacher Hodkingson. El primer proyecto, un pabellón de una sola planta con rotonda anexa, fue obra del arquitecto Rodolfo Ibáñez en 1888, pero la reforma que llegó a nuestros días vino a cargo de Mariano Marín Magallón diez años después.

