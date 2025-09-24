El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
1898. Palacete de Alejandro Alvargonzález Alvargonzález cuando lucía la cúpula que perdió en la guerra. Marquerie. COLECCIÓN DE LA FAMILIA ALVARGONZÁLEZ

El Palacete de Alvargonzález: un icono de la arquitectura ecléctica asturiana con vistas a la playa de San Lorenzo de Gijón

La construcción que marcó el crecimiento urbano de la ciudad hacia el este se integra en una manzana que estuvo 50 años en riesgo de derribo

Rafael Suárez-Muñiz

Rafael Suárez-Muñiz

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:45

Mucho ha supuesto este icono de la arquitectura ecléctica en Asturias, tanto para propios como para forasteros. La huella que ha marcado en la ... legibilidad de la trama urbana de Gijón es incontestable. Para poder construir en la calle Capua fue necesario primero terminar de derribar, hacia 1878, la muralla que se levantó para hacer de Gijón una plaza fuerte ante la Guerra Carlista. Así es, la calle Capua y el palacete de los Alvargonzález se levantó sobre la muralla y su glacis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  4. 4 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  5. 5 Un 'Pelayón' o un cine al aire libre, entre las propuestas para transformar El Rinconín en Gijón
  6. 6 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  7. 7 «Te voy a trocear»: a juicio por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta
  8. 8

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  9. 9

    Deducciones a las familias y matrículas gratis en todos los cursos de la Universidad: las nuevas promesas de Barbón
  10. 10 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Palacete de Alvargonzález: un icono de la arquitectura ecléctica asturiana con vistas a la playa de San Lorenzo de Gijón

El Palacete de Alvargonzález: un icono de la arquitectura ecléctica asturiana con vistas a la playa de San Lorenzo de Gijón