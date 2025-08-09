Los Secretos prenden la llama en Poniente

Aida Collado Gijón Sábado, 9 de agosto 2025, 00:38 Comenta Compartir

No siente Gijón que está en plena Semana Grande hasta que los conciertos gratuitos llegan, trascendiendo el ambientazo de la plaza Mayor, a la explanada de Poniente para el regocijo colectivo y la alegría compartida. Y eso ocurrió con Los Secretos, que tomaron el escenario de una ciudad que conocen bien para dar el pistoletazo de salida a una serie de actuaciones que salpicarán cada noche de fiesta. Así que ellos y sus canciones, que pertenecen a la memoria colectiva, fueron más que bienvenidos a unas tablas a las que el sábado se sube Antonio José. Lo hará, de nuevo, a las 23 horas, las mismas a las que se dejará ver el domingo Don Patricio, que tomará el testigo en Fomento de los Mojinos Escocíos, que ocuparán antes la plaza Mayor.

El lunes será el turno de nuevo en Poniente de la música electrónica de Orbital, pero para muchos el plato fuerte llegará el martes, con la voz rasgada e inconfundible que saldrá de la garganta de Bonnie Tyler. Y ojo que el miércoles llega Abraham Mateo para disfrute de la juventud y, el viernes, una demostración del arte de casta de Rosario Flores. Será por planes.