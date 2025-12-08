Un lujo compartido con mascotas: así es la convivencia 'pet friendly' en un hotel cinco estrellas de Asturias El Artiem Asturias regula con detalle la presencia de estos integrantes peludos en sus instalaciones, reflejo de un turismo que ya no concibe viajar sin los compañeros de cuatro patas

Asturias vive un fenómeno que habla por sí solo: según datos recientes del Registro Informático de Animales del Principado de Asturias (RIAPA) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya hay más perros censados que menores de edad en la región —194.614 frente a 107.048—. Una cifra que refleja cómo los animales de compañía han pasado a ocupar un lugar central en la vida cotidiana y, por extensión, en el turismo. En este escenario, los hoteles se ven obligados a adaptarse a una nueva realidad: los viajeros quieren compartir sus vacaciones con sus mascotas.

En el sector hotelero de alta gama, la etiqueta 'pet friendly' se ha convertido en un reclamo cada vez más habitual. El Artiem Asturias, situado en Villaviciosa, ha dado un paso en esa dirección al habilitar un servicio específico para clientes que viajan con sus perros. Desde hace varios años, el establecimiento ofrece la posibilidad de alojarse con ellos, bajo una normativa clara que pretende garantizar la convivencia entre quienes viajan con animales y quienes buscan un entorno tranquilo y exclusivo.

Luis Tuya Cuevas, director del hotel, explica que la decisión de abrir las puertas a las mascotas fue fruto de la demanda creciente de los propios huéspedes: «Decidimos hacerlo después de detectar un incremento muy claro en las consultas de clientes que querían viajar con su compañero animal sin renunciar a un hotel de máxima calidad. Fue una demanda que veíamos crecer temporada tras temporada», explica.

Habitaciones adaptadas

La política del hotel, el primer cinco estrellas de la cadena Artiem, establece que solo se admiten perros. Existen dos tarifas según el pesaje del animal: hasta 10 kilos por un suplemento de 25 euros la noche o si la mascota superase este peso —hasta los 25 kilos— por 35. Para ellos se han preparado habitaciones adaptadas, que incluyen cama, bebedero y comedero, además de un detalle de bienvenida pensado para que el animal se sienta cómodo desde el primer momento.

La convivencia, según el director, se ha logrado gracias a un sistema de normas claras y espacios delimitados: «Los huéspedes que viajan con perro agradecen poder alojarse en un entorno de calidad que también piensa en ellos, mientras que quienes no traen mascota valoran que existan zonas delimitadas y reglas que evitan molestias. Al final, lo que recibimos es un 'feedback' equilibrado».

El reglamento es preciso. Los perros no deben permanecer solos en la habitación, salvo para desayunos, comidas o cenas en el hotel. En caso de que el animal muestre su disgusto por estar sin compañía, el personal contactará de inmediato con el propietario. En las zonas comunes, la mascota debe ir siempre con correa o en brazos y no puede permanecer en el vestíbulo de recepción, salvo para transitar hacia las habitaciones o salir del hotel. Los perros guía son la única excepción. El acceso de los animales está restringido a determinados espacios: no pueden entrar en el restaurante The Green durante desayunos, comidas y cenas, aunque sí en la terraza, siempre con correa. Tampoco tienen permitido el acceso al Piano Bar, la piscina, el gimnasio ni el spa.

Equipamiento especial: cama, bebedero, comedero y zonas exteriores para paseos

El diseño de las instalaciones específicas para animales se hizo bajo una premisa concreta: mantener la exclusividad y la calma propias de un cinco estrellas. «Incorporamos equipamiento especial como cama, bebedero y comedero, definimos zonas exteriores adecuadas para paseos y establecimos un control de accesos para garantizar el descanso del resto de huéspedes. Todo se planteó buscando equilibrio: bienestar animal, seguridad y mantenimiento del estándar cinco estrellas», detalla el director.

Zonas delimitadas

La seguridad es otro de los pilares del programa. El hotel cuenta con un protocolo que incluye verificación de documentación sanitaria y vacunas, normas claras de circulación por el hotel y restricción de acceso a determinadas zonas. «No permitimos que los animales se queden solos durante largos periodos si no están acostumbrados, para evitar estrés o ruidos. Esto nos permite garantizar tranquilidad para todos y seguridad para el animal», añade.

El personal también ha recibido formación específica para manejar estas situaciones con profesionalidad. «Nuestro equipo cuenta con preparación en comportamiento animal básico, manejo seguro de perros en espacios comunes y limpieza especializada para habitaciones 'pet friendly'. No pretendemos que sean adiestradores, pero sí que manejen cada situación con respeto y seguridad», afirma.

Por el momento, el programa se mantiene exclusivamente para perros. «Nos permite garantizar un control muy preciso de limpieza, convivencia y logística. No descartamos estudiar la incorporación de otras mascotas en el futuro, pero solo si pudiésemos asegurar la misma calidad, seguridad y confort», puntualiza Tuya.

El reto principal, reconoce, es mantener el nivel de excelencia propio de un cinco estrellas. «Esto implica mayor atención en limpieza y desinfección, protocolos estrictos para ruidos, olores y posibles daños, materiales más resistentes en habitaciones 'pet friendly' y formación del personal para situaciones especiales. Creemos que con planificación y control es perfectamente compatible ofrecer lujo y aceptar mascotas».

Un servicio en pleno crecimiento

De cara al futuro, el hotel estudia posibles mejoras, como zonas exteriores más amplias, puntos de agua o incluso servicios personalizados. «Siempre valoramos nuevas ideas, pero priorizando que todo encaje con la esencia Artiem: bienestar, tranquilidad y calidad», señala.

El servicio, además, ha experimentado un crecimiento sostenido. «En los últimos años hemos visto un incremento claro en reservas con mascota y un mayor número de viajeros que ya consideran imprescindible poder alojarse con su perro. Es un servicio que crece, se consolida y que, además, nos trae un perfil de cliente muy fiel», concluye el director.

Todo ello para que tanto el huésped como la mascota que lo acompaña disfruten de una experiencia al completo. Sin complicaciones. Lejos queda el quebradero de cabeza que da el organizar con quién se queda el perro. Esta vez la reserva se amplía a un integrante más de la familia.

