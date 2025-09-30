Asturias tiene casi 195.000 perros censados, lo que supera en unos 76.000 el número de menores En los últimos cinco años, la cifra de canes registrados oficialmente en el Principado ha aumentado un 20%

Asturias es una de las comunidades autónomas que cuenta con mayor número de perros por habitante en España, junto con Aragón y Castilla y León. Según datos recientes del Registro Informático de Animales del Principado de Asturias (RIAPA) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Principado tiene 194.614 perros censados frente a 107.048 menores de 18 años. Esto significa que hay casi un perro por cada cinco habitantes, mientras que los menores de edad representan apenas el 10% de la población total.

En la mayoría de los municipios asturianos, el número de perros supera al de niños y adolescentes, un hecho que refleja el cambio de hábitos sociales. De hecho, en los últimos cinco años, el número de perros censados en Asturias ha aumentado un 20%.

En el Principado la base de datos que tiene inscritos los animales de compañía es el RIAPA (Registro Informático de Animales del Principado de Asturias), propiedad del Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de Asturias y utilizada por la Consejería competente en materia de Ganadería como Registro Informático Centralizado del Principado de Asturias, donde el propietario podrá verificar los datos de su mascota introduciendo el número de microchip y su DNI.

La identificación de los perros es obligatoria en todo el territorio del Principado de Asturias y está regulada por el Decreto 99/2004, de 23 de diciembre, que desarrolla la Ley 13/2002, de 23 de diciembre de tenencia, protección y derechos de los animales del Principado de Asturias. Deberá realizarse mediante la implantación de un microchip por un veterinario acreditado antes de los tres meses de edad del animal, y, en cualquier caso, antes de su venta o cesión. La identificación del resto de animales de compañía tendrá carácter voluntario, pero cuando se realice se seguirá el mismo sistema que para la identificación canina.

Este aumento de animales en los hogares obedece a varios factores. Uno de ellos, apunta, precisamente, al bajo número de nacimientos de niños que hace que en muchas familias se opte por tener un animal. También como una compañía para muchos mayores que, en esta región, suman unas cifras elevadas.

Este cambio social ha modificado también la propia fisonomía de las urbes. Se han construido y habilitado espacios para la propia expansión de los animales. Y se han incrementado los negocios en torno a las mascotas.

Un miembro más

Y es que la gama de productos y posibilidades que ofrecen los establecimientos y tiendas especializadas ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. Para muchos, su mascota es un miembro más de la familia y como tal se le quiere dar todo lo mejor, incluso que viva intensamente ciertos acontecimientos y fiestas. Llega Halloween y hay quien ha preparado disfraces para las mascotas. Como ocurre en carnaval. Los niños de la familia se disfrazan; los perros también.

También los tratamientos y la estética se ha modificado y existe una mayor preocupación por que perros y gatos luzcan mejor. «Hay personas que nos traen a sus animales todos los meses, otros lo espacian más y también hay quien decide hacerlo una vez al año». Lo cuenta Belén García Camblor, auxiliar de veterinaria, con amplios conocimientos en la materia y propietaria de Mascotas, una tienda especializada en asesoramiento en perros, gatos y roedores, que cuenta además con servicios de peluquería.

Las preguntas y consultas más frecuentes versan en torno al tratamiento de enfermedades o incidentes que les ocurren a los animales, también sobre la mejor nutrición para ellos. «Te consultan mucho por qué engordan, por qué les cae el pelo o sobre ciertas enfermedades que el veterinario les diagnostica. Te piden asesoramiento». Y es que, cuenta, son uno más en la familia y necesitan darle el mejor cuidado.

En Mascotas se trata mayoritariamente a perros, un 90%, frente al 20% que ocupa el cuidado de los gatos. Conejos y cobayas completan la demanda en este establecimiento de Gijón. «Antes nos ocupábamos mucho de peces pero ahora ya ha descendido.

Muchas posibilidades

La clientela se ha vuelto, en general, más exigente, aunque Belén García reconoce que hay los dos extremos. «Hay personas que traen a sus mascotas una vez al año. Viven en fincas y están un poco a su aire, dejados. Nos hemos encontrado con algún perro que llegó con espolones clavados». Por contra, acuden personas que tienen a su perro o gato incorporado a la familia.

Para ellos hay muchas posibilidades. «Tenemos una bañera de hidromasaje. Muchos se preocupan de que el pelo de sus animales esté bien hidratado. También de que las uñas se mantengan con el corte perfecto y necesario».

Y si de estética se trata, los cortes de pelo son una buena opción. A esa tienda llegan clientes que piden eliminar el pelo sobrante de su mascota y los que buscan algo distinto y prefieren cortes más arriesgados y diferentes, bien por su participación en concursos o simplemente por buscar cambios estéticos. « Se les tinta el pelo o se le colocan plumas».

También la indumentaria forma parte de este paquete de nuevas ofertas. Chubasqueros, jerseys y chándals son las prendas más vendidas. «También nos demandan gafas de sol, sobre todo, por recomendación de los veterinarios tras una operación de ojos o por problemas en la vista».

Otra cuestión diferente son los disfraces. Belén García ha preparado un escaparate para estas fechas porque asegura que son muchos a los que les gusta disfrazar a sus mascotas en ciertas fechas, como es el caso de Halloween, que se celebrará pronto.

Y es que hoy las tiendas están surtidas de multitud de productos porque las demandas son mayores y más variadas. «Aquí tenemos casi de todo y me formo para estar al día de las nuevas tendencias».