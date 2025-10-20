Un centenar de perros y gatos buscan hogar en Gijón

Eva Hernández Gijón Lunes, 20 de octubre 2025, 07:04 Comenta Compartir

'Alexia' es una perra de dos años y medio que se recupera de una antigua fractura doble en su pata trasera. Una lesión que no había sido atendida hasta ahora. Tras dos complejas cirugías, ahora está en pleno postoperatorio. 'Bruja' tiene nueve años y es una perra muy cariñosa, una característica que hace que sea especialmente duro no tener una familia a la que querer. Forman parte de los 101 perros y 26 gatos que se encuentran en el Centro de Protección de Animales de Gijón. El conocido como Albergue de Serín ha comenzado una nueva etapa bajo la dirección de Alejandra Mier, quien ya estaba al frente del albergue municipal de Oviedo. ¿Su deseo? «Ver las jaulas vacías».

Para fomentar las adopciones, todos los gatos de más de un año y todos los perros de más de cinco se entregan gratuitamente y van vacunados, esterilizados y con microchip y pasaporte. Los gatos y perros menores de estas edades solo tienen un coste de 30 euros, el que corresponde a abonar el microchip.

'Alexia'. Se recupera de una fractura doble antigua en la pata trasera que no había sido atendida. Tiene dos años y medio. 'Toreto'. Es un american bully de trece años. «Sueño con verlo en un buen hogar, no puede morir sin familia», dice Alejandra Mier. 'Bruja'. Tiene nueve años y es muy cariñosa, una característica que hace que «sea especialmente duro no tener una familia a la que querer». 'Mogli'. Es uno de los más jóvenes, solo tiene ocho meses. Sus cuidadores están deseando «que no crezca en una jaula».

Para Mier, la parte más triste son los animales que llevan mucho tiempo en el albergue. «Para un perro, siete u ocho años en el centro es como si a nosotros nos condenaran a 50 años de cárcel», compara. «Es la mitad de sus vidas», lamenta. «Llevan años y años enjaulados. Es aquí donde esta nueva gestión puede marcar la diferencia, dándoles mucha visibilidad, y encontrarles muchos hogares». Dentro de los perros, la mayoría son «algo mayores y tienen un gran peso pero con mucho amor que dar» y, en cuanto a los gatos, «tenemos muchos y muy variados. Son todos muy 'majetes' y cariñosos».

Las adopciones son gratuitas en gatos de más de un año y perros de más de cinco, vacunados y esterilizados

Fue esta preocupación de que el albergue se hubiera convertido en «almacén de animales» la que los conocidos de Mier le transmitieron y la que la animó a asumir la dirección del albergue, en el que ya había participado en su gestión en 2005. Un lugar en el que «hay mucho trabajo».

'Simba'. Tiene dos años. Es sociable con otros gatos y con las personas. Sus tratamientos están al día. 'Lili' Es una gata de cinco años con una personalidad arrolladora. La jefa suprema de la gatera.

El Ayuntamiento ya ha desbrozado las instalaciones y han vaciado la fosa séptica. Lo que ahora les urge más son «las instalaciones de los gatos», asegura Mier. Explica que «los gatos son especialmente sensibles al abandono y a los cambios». Por eso, de cara a la primera inversión que se hará en la concesión pública, se centrarán en la gatera. «Nuestra idea es que el edificio de los gatos sea como debe ser en este siglo. Quiero que sea como para ponerla de portada en el 'Hola'», bromea. «Necesitamos mejoras en los materiales, en los espacios de los animales, que puedan estar a alguna altura y no solo por el suelo...», enumera.

Y como dice la directora del albergue: «Lo que no existe no se ve». Esta página de EL COMERCIO enseña a cinco perros y dos gatos. Una pequeña muestra de todos estos animales con mucho cariño para dar y que están deseando tener su propio hogar.

