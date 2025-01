El discreto encanto de Valdebebas

Valdebebas es una zona situada al nordeste de Madrid, a la que dio nombre el arroyo Valdebebas. Esos terrenos sirvieron durante decenios como vertedero de las basuras del barrio de Salamanca. Cuando en el año 1963 me trasladé a vivir a la calle Velázquez, en ... pleno corazón del citado barrio, el Ayuntamiento de Madrid no tenía servicio de recogida de basuras, las recogían unas personas llamadas traperos, con un carro y un caballo, o una mula, y las llevaban a Valdebebas.

El eterno presidente del Madrid adquirió en Valdebebas 10 millones de metros cuadrados, pero vino la crisis, y entonces la lideresa Aguirre intentó ayudar a su amigo, y construyó en terrenos de Valdebebas la 'Ciudad de la Justicia'. La idea era muy simple, tan simple como Aguirre: llevar a trabajar a unos 15.000 funcionarios, a los que se unirían los numerosos procuradores y abogados que acuden a diario a los juzgados. Aunque bastantes funcionarios son obsecuentes con el PP, no se trasladaron al edificio de Valdebebas. La idea fracasó, pero hay que decir por qué fracaso, y es que los pisos de Valdebebas tienen para las parejas jóvenes un encanto muy discreto, muy moderado. No tenía, ni tiene, un hospital general con maternidad, y el barrio está muy mal comunicado, por lo que la venta de pisos estaba parada.

Ahora, para ayudar al mismo amigo, Díaz-Ayuso aprovechó que 'el bichu' está de moda, y se sacó de la manga un 'hospital de pandemias', sin quirófanos ni maternidad, pero hospital. Fue construido a lo chino, y aunque aún no se ha auditado el gasto del mismo, el propio entorno de la presidenta habla de unos 100 millones de euros, el doble de lo inicialmente presupuestado, pero ese despilfarro no es problema para ella, porque los socios del PP en la Asamblea de Madrid se lo permiten. El problema grave es que no encuentra sanitarios que quieran pasar al Isabel Zendal, nombre del hospital, dada su lejanía y los poquísimos medios de comunicación.

Y ocurre lo que me cuenta una enfermera a través de la plataforma de ayudas change.org: «Soy enfermera de Urgencias en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. El 8 de enero a las 7 de la tarde recibí una llamada de un número privado: una mujer que se identificó como administrativa de mi hospital. Me informó (solo por teléfono, nada por escrito) de que al día siguiente tenía que presentarme a las 8 de la mañana en el Hospital Isabel Zendal. Y de que este traslado de mi puesto de trabajo era obligatorio y negarme supondría una renuncia a mi contrato y una penalización de un año en el sistema de salud».