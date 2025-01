Comenta Compartir

Tenía 81 años, ayuda para el agua, pero nadie se preocupó de su luz, que sustituía por velas. Una de ellas cayó en su colchón y la desgraciada e inatendida ciudadana (protegida por la sacrosanta Constitución) murió abrasada en noviembre del 16. Hace siete años ( ... me recuerda Facebook) hubo (y asistí a ella) una vistosa manifestación con velas, al atardecer, que resultó cálidamente iluminado, pero que pretendía que se modificase el inclemente aumento del precio de la luz. Hace unos días hubo otra y, si la memoria no me falla, tengo para mí que el llamativo (por lo reiterado) motivo era el mismo: la humillante, vejatoria y abusiva subida del precio de la luz. '¿Fiat lux?' Les cedo la respuesta: inevitablemente coincidirá con la mía. Son datos. Por si el latín está enmohecido: hágase la luz.

