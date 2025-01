De genios del crimen a tontos a secas

Comenta Compartir

En Málaga, unos narcos han prohibido llevar móviles en sus operaciones de drogas, como cuenta 'Sur'. No tanto porque sonara en un momento inadecuado, sino más bien para que sus 'empleados' no se grabaran para aparentar en las redes sociales. Claro, la Policía no es ... tonta. Si ve esos vídeos, dice 'aquí han traficado'. Quienes no eran muy listos, obviamente, eran los 'empleados'. ¿Quizás vieron la oportunidad de presentarse como brillantes genios del crimen?

El documental 'Fake Famous' plantea un interesante experimento: convertir a tres desconocidos en famosos en redes. Todo a golpe de postureo. A uno de los participantes le preguntan: ¿por qué quieres ser famoso? Él responde «no es que quiera, es que me lo merezco». Las redes sociales se alimentan de la vanidad. Cada 'me gusta' está pensado para generar una adictiva descarga de endorfinas. Todo vale para alimentar el ego. Ya sea impostar una vida idílica o una apariencia física perfecta o delatarse en plena comisión de un delito. Si querían ser genios del crimen se quedan en tontos, a secas.

