Dice Carmen Calvo que nada se mueve sin perspectiva de género. A punto estaba Isabel Serra de echarle la pata encima. Pero Calvo no se deja pillar, aunque lo de Isa Serra, portavoz de Podemos, sea de 'sketch' continuo. Además de lo que dice, están ... las formas. Como si hubieran soltado a una niña para que contara su dibujo de '¿Qué es un rey para ti?'. Ya me imagino una guillotina coloreada con sangre azul. Dijo que su prioridad es que se investigue en el Congreso la presunta corrupción de Juan Carlos I. Más: «No me sorprendería si en unos años vemos entrar en el Congreso a Abascal con cuernos». Sobre el PP: «Llevan la corrupción en el ADN, roban hasta las vacunas». Critica que Ayuso siga la «vía trumpista» en la gestión de la pandemia. Y, ahora, repitiendo la voz de su amo y vicepresidente, defiende la nacionalización de las empresas farmacéuticas. Hija, entonces no habría vacunas ni para que las robaran los del PP. Isa es una fenómena.

