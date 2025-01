Nuestras queridas mascotas

Comenta Compartir

He leído en nuestro querido EL COMERCIO que, oficialmente, hay en Gijón 40.326 mascotas que, sumando las no registradas, sería una cantidad considerable. Hay zonas específicas, incluyendo la playa, para su paseo y posibles evacuaciones, pero creo que se deberían aumentar las superficies, para ... su disfrute y para prevenir posibles infecciones. Con un cálculo optimista, se puede llegar a 294.379 litros de micciones y unos 515.165 kilogramos de deposiciones, aproximadamente, claro, al año no bisiesto. Creo que en plena pandemia, a quien corresponda, debería mejorar este tema, pues si lo pensamos en frío es bastante preocupante para las mascotas, sus dueñas y dueños, y resto de la población.

