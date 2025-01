No sabemos

La pandemia ha hecho más visible a la ciencia. Algunos profetas se permiten hablar de 'cientificismo', para denunciar una supuesta arrogancia científica, mientras ellos basan todo su conocimiento, toda su doctrina y toda su prédica nada menos que en una 'revelación': Dios nos ha hablado. ... Sin comentarios.

Tengo a la ciencia por la más rigurosamente humilde de las actividades humanas. Es ejemplarmente humilde, me parece a mí, reconocer como primer escalón del proceso científico, la propia ignorancia: no sé y por eso indago. Y, en el núcleo del mismo proceso de investigación, cualquier afirmación vale en la medida en que es objetivamente demostrable y, si no, no vale, y como último escalón se asume la provisionalidad de lo sabido: toda teoría científica se asienta sobre la base de que puede ser relegada, en cualquier momento, por otra que explique mejor la realidad de que trata. Si todo eso no es de una sencilla humildad no proclamada, habrá que redefinir el concepto de humildad. A esa ciencia mira la humanidad esperanzada y qué poco, por cierto, se ha hablado de 'revelación' en medio de tanta penuria supuestamente tan propicia a ello. ¿Nos iremos acercando, pese a todo, pese a redes sociales e influencers, a la madurez -oxímoron- de rebaño?.

En todo caso, a esa ciencia benéfica se le hacen preguntas de aún incierta respuesta pese a su sencillez. Veamos una cuantas: sabemos que la covid se parece más a la gripe que a la viruela. Ésta fue erradicada mientras con la gripe debemos convivir todos los años, y quien se vacuna de la gripe desconoce si esa vacuna le librará de ella, atenuará los síntomas o no servirá de nada. ¿Habrá que vacunarse frente a la covid anualmente y habrá recursos para ello? ¿Se puede alcanzar la inmunidad de grupo frente a un virus mutante? ¿Qué significa el porcentaje que expresa la 'eficacia' de una vacuna?: ¿que tengo el noventa y cinco por ciento de posibilidad de no enfermar si entro en contacto con el virus o que el cinco por ciento de los vacunados es como si no lo estuvieran? ¿Superaremos las actuales restricciones sociales o solo se atenuarán, poco o mucho, en función del riesgo que cada cual asuma, conscientemente o no, más que de una supuesta seguridad? ¿Empezaremos a saber la razón de la desigualdad con que el virus afecta a unos y a otros?

En suma, ¿se irá el virus como se fue la 'gripe española' o permanecerá aquí indefinidamente, cambiando de cara, como la gripe invernal de cada año, solo que sin estacionalidad y con mucha más saña?