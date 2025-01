Siniestro total

No, no voy a escribir de ese término, propio de las entidades aseguradoras, que se produce cuando tras un accidente un automóvil sufre unos desperfectos de tal magnitud que hacen inviable su reparación, ya que el valor de esa reparación es superior al propio valor ... del vehículo.

Quiero referirme de modo concreto a la caótica situación de la economía de nuestro país y a las actitudes complacientes de nuestro Gobierno, que todo lo adorna para pintar unas nubes blancas sobre las cabezas de los ciudadanos, cuando en realidad lo que tenemos encima son unos nubarrones negros, que anuncian la llegada de una tormenta de dimensiones inusitadas. Quiero referirme también a la displicencia y poca calidad de los políticos situados en la oposición, que solo se están preocupando de sus intereses personales y de partido, pero que no hacen nada por llegar a acuerdos para girar el rumbo de esta nave que va a la deriva.

El INE acaba de publicar el dato de nuestro PIB, que registra un año negro, con una caída histórica del 11%, dato este que es el peor de toda la OCDE. Es el más grave que hemos sufrido en nuestro periodo democrático. Se da la circunstancia, además, de que se produce este descalabro, pese a la red de contención que pudo desplegar la aplicación de los ERTE.

Antes, en nuestro país el mayor retroceso del PIB se había producido en 2009, en plena crisis financiera, con una caída del 3,8%. Pero ahora la crisis del coronavirus, unida a la manifiesta incapacidad de gestión de nuestro Gobierno, han roto la tendencia positiva que teníamos y que nos llevaba a mantener seis años consecutivos de crecimiento.

A todo esto, hemos de añadir que en 2020 el paro se ha incrementado en 527.000 personas y que se han destruido 622.600 empleos, datos estos que son los peores que se han registrado desde 2012. Según la Encuesta de Población Activa, la tasa de desempleo queda situada en el 16,13%, lo que nos coloca en el deshonroso lugar en el primer puesto del podio entre todos los países de la Unión Europea.

Si analizamos los veintisiete países comunitarios, podemos ver que España batió su propio récord y se puso por delante de Grecia, que era el país que lideraba la marca. Y si miramos a nuestros vecinos próximos, vemos cómo Portugal solo registra un 8,1%, Francia un 9%, Alemania un 4,5% y Países Bajos un 4%. Para mí estos datos son vergonzosos, con coronavirus y sin coronavirus.

Y frente a estos datos irrefutables, hace unos días oímos a la vicepresidenta Económica, señora Calviño, decir que los datos son positivos, porque «confirman lo que mostraban el resto de los indicadores que analizamos a diario» y que «a esto hay que añadir que el aumento de horas trabajadas puede llevarnos con bastante probabilidad a que la evolución del PIB va a ser positiva».

Pero es que, además, tras mas de un mes con nuestro Congreso de los Diputados y nuestro Senado cerrados, por las vacaciones que ellos mismos se impusieron, el mismo día en que todos los medios de comunicación informan de las más descomunales cifras del desempleo que se recuerdan en toda la serie histórica los líderes de los diferentes partidos políticos vuelven a protagonizar una sesión parlamentaria (después de un largo periodo de inactividad) que resulta totalmente bochornosa, ya que en vez de pactar acuerdos para empezar a empujar todos juntos y combatir esta dura crisis, como si estuvieren en campaña electoral, los palmeros de unos y de otros, deciden mantener el ya permanente enfrentamiento.

En una situación económica tan crítica, lo que los ciudadanos esperamos de los políticos es que, de una vez por todas, dejen a un lado sus intereses personales y de partido y empiecen a negociar una hoja de ruta que facilite la toma de decisiones para salir del agujero económico en el que estamos sumidos.

Y en esta línea, me pregunto dónde están los sindicatos. ¿Solo sirven para hacerse fotos en La Moncloa? Me gustaría no ser negativo, pero lamentablemente, la situación es la que es.

Por favor, señores del Gobierno, incluidos los ministros que están desaparecidos porque no se les ve por ningún lado: tengan vergüenza torera, pónganse las pilas, dejen a un lado sus reiteradas manifestaciones propagandísticas y empiecen a gobernar de verdad, pensando en los ciudadanos. ¿Será mucho pedir?