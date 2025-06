«Esta calle está considerada el centro»

Raquel Fidalgo Oviedo Domingo, 1 de junio 2025, 23:10 Comenta Compartir

La calle Fernando Alonso, en pleno centro de Oviedo, ha sido durante mucho tiempo una vía de paso algo olvidada, con persianas bajadas y locales vacíos. Sin embargo, en los últimos años algunos comerciantes valientes han decidido apostar por ella, devolviéndole vida a golpe de esfuerzo, vocación y comunidad.

Molas Costuras

Concepción Molas abrió Molas Costuras hace cuatro años, en plena pospandemia. Pese a que muchos le decían que no tenía sentido montar un negocio en esa calle hizo oídos sordos. «No pongas un negocio ahí», le advertían, pero ella perseveró con ganas y con actitud. Hoy tiene una clientela fija que confía en su buen hacer. «Todavía hay gente que me dice: '¿Tú arreglas ropa?', como si eso fuera algo del pasado, pero esto tiene su técnica, no es tan fácil como parece», afirma. El boca a boca fue su mejor aliado. El local se ha convertido en un pequeño referente de la zona, y prueba de ello es que quienes prueban, repiten.

Peluquería Ricardo Rubio

Podría decirse que Ricardo Rubio es toda una institución en el barrio. No hay vecino que no le conozca ni perro que no pare delante de su puerta a la espera de una chuche. «Me conocen todos los perritos de este barrio», declara este gallego afincado en Asturias. «Hace muchos años había más negocios abiertos, pero el barrio se ha envejecido», cuenta. Sin embargo, destaca un fenómeno positivo: cada vez más gente joven vuelve a comprar en las tiendas de barrio. Su cercanía a varios colegios le ha permitido tejer una red de colaboración con las AMPA de los centros cercanos, ofreciendo descuentos a las familias. «Esta calle es buena», insiste. «Que no se olvide que esto está considerado el centro, así que que nos tengan en cuenta». También celebra mejoras recientes impulsadas por el Ayuntamiento, como la renovación del pavimento y la colocación de luces navideñas, que no habrían sido posibles sin la iniciativa vecinal.

Mis pañalitos de tela

Nines Muñiz es la cara detrás de Mis Pañalitos de Tela, una tienda nacida a partir de un negocio online que despegó con fuerza. Empecé con una tienda online, Clara Nines, y crecí tanto que necesitaba un almacén. Pero de almacén pasé a tienda y esta calle vino a mi por casualidad», explica. Su proyecto no solo vende pañales de tela artesanales -que ella misma confecciona con telas ecológicas-, sino también productos de limpieza sostenibles y otros artículos de cuidado responsable. «Cuesta que la gente entre en esta calle, pero gracias a las redes sociales muchos se acercan para ver y tocar los productos», afirma. El comercio físico le permite estrechar la relación con sus clientes, muchos de ellos del mismo barrio, que valoran el trabajo artesanal y local.

Librería Trabe

Desde 2019, la Librería Trabe encontró en la calle Fernando Alonso su nuevo hogar tras mudarse desde la calle Foncalada. Además de librería, son también editorial y almacén. «Nos eligió la calle, no nosotros a ella», aseguran Samuel Castro y Esther Prieto, sus propietarios. Trabe es una referencia en el libro asturiano, con un catálogo especializado que atrae a lectores de toda Asturias. «El público que lee en asturiano viene y nos conoce. Siempre dicen: 'Aquí tenéis de todo'», comentan. El barrio les resulta familiar y acogedor, aunque echan en falta más actividad comercial. «Hay muchas persianas cerradas, pero esta calle tiene potencial. Nosotros seguimos apostando por ella ya que los clientes nos asocian a esta ubicación».