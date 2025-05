Oviedo reestrena un Palacio de los Deportes «más polivalente» con un aforo de 5.340 espectadores

Alberto Arce Oviedo Domingo, 25 de mayo 2025, 00:12 Comenta Compartir

Faltan escasas dos semanas para que el equipo de gobierno local oficie la puesta de largo y el reestreno del renovado Palacio de los Deportes de Oviedo. Después de dos años de obras y una inversión total –entre el proyecto original y las modificaciones posteriores– que roza los 25 millones de euros, el pabellón que ideó el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río –este 2025, precisamente, cumple cincuenta años– conjuga a partes casi iguales historia y modernidad. La constructora San José, al frente de los trabajos, culmina estos días remates finales como el pintado de la base sólida sobre la que va instalada la moderna pista de madera desmontable y las tareas de limpieza previas a la gran inauguración del próximo día 6. En las caras de los responsables de la empresa, satisfacción y cierto alivio después de veinticuatro meses en los que les ha pasado casi de todo y en los que han tenido que hacer frente a la resolución de todo tipo de problemas y retos como las inundaciones en el interior del pabellón mientras se ejecutaban las obras del desvío del colector que pasaba justo bajo la pista, las labores de cimentación o la actuación en la cubierta.

«Esto es una rehabilitación, no una obra nueva, y van surgiendo todo tipo de cosas que hasta que no se derriba o se descubre no sabes exactamente lo que hay; ha habido muchos retos en el camino», reconoce Manuel Alfaro, delegado de la constructora San José en Asturias, mientras muestra una fotografía en su teléfono móvil en la que se puede observar la pista inundada –el agua llegaba hasta casi la cabina de un camión– tras una tromba de agua. Esto ocurrió porque una parte de las actuaciones consistió en el picado de la pista original y la retirada de las de atletismo para bajar la cota y así ganar en aforo. El reto, el colector que pasaba por debajo, uno de los más importantes de la ciudad, que fue necesario desviar.

Uno de los gimnasios, la cubierta y la pista modular desmontada del Palacio de los Deportes. Juan Carlos Román

«Es un 'obrón' enorme que no se ve, pero que trajo consigo momentos muy difíciles; había que avanzar dentro a la vez que fuera y el trabajo se hizo siempre con él funcionando», recuerda Alfaro. No obstante, culminaron con éxito su cometido y el resultado, un Palacio de los Deportes que ha pasado de tener un aforo para menos de tres mil personas a uno de 5.340 –podrán llegar hasta los 9.000 en conciertos–.

Lo lograron gracias a la construcción de unas nuevas gradas alineadas –las curvas originales se restauraron– y la instalación de otras retráctiles en sendos fondos y laterales –con 750 plazas extra–, de las que se puede disponer o no según la necesidad. Además, en uno de los almacenes del edificio se cuenta con otras 900 sillas desmontables para todos aquellos actos en los que se quiera disponer de la pista. En resumen, «el Palacio ahora es un espacio muy polivalente donde se pueden realizar todos los eventos deportivos que te puedas imaginar, además de conciertos y otros actos».

Uno de los operarios de la constructora, en el graderío alto. La madera de castaño que recubre el Palacio aún debe envejecer. El alcalde, Alfredo Canteli, en una de sus últimas visitas para comprobar el estado de las obras junto a Manuel Alfaro, Pablo Rodrigo y Conchita Méndez. Las vidrieras, desde dentro. El pabellón cuenta con ocho bares, uno en cada esquina de las dos alturas.

La pista modular desmontable es otra de las novedades. Se trata de un puzzle de piezas de madera que se pueden retirar y colocar en dos configuraciones diferentes. Una más corta para aquellos casos en que las gradas retráctiles estén extendidas y una más amplia para cuando no sea así. La constructora San José formará ahora al personal municipal para que aprenda a encargarse de las tareas de montaje y desmontaje. Las piezas de madera, numeradas, se guardan en carros en dos almacenes en uno de los fondos del pabellón. Con ello, pueden retirarse para la celebración de un concierto o cualquier otro acto para que no se deteriore. Además, la pista –en cuya base caben hasta cuatro canchas de baloncesto– está construida con el estándar de la ACB y la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto).

También los nuevos sistemas de iluminación, dinámicos y con capacidad para acompañar las distintas fases, por ejemplo, de un partido de baloncesto. No son las únicas, pues se han instalado tiras led en la base de los ventanales y a esto se suman los cuatro videomarcadores nuevos, dos pantallas adicionales, sendos banners en las gradas, y lo último en equipos de megafonía.

La cubierta

La acústica tampoco será un problema. Dado que se espera que el Palacio de los Deportes acoja la celebración de conciertos, ha sido uno de los puntos que se han cuidado sobremanera. Ahí entra en juego la cubierta, que ha recuperado el gris original del diseño de Sánchez del Río gracias a a una cubierta de zinc bajo la que hay una estructura de madera, aislamiento térmico, chapa grecada y más de 10.000 metros cuadrados de cubierta textil, lo que reduce la reverberación y, además, aísla. Todo ello mejora la eficiencia energética del edificio. «Sánchez del Río visualizaba en su día una cubierta metálica, pero no se disponía de la tecnología que tenemos ahora en aquel momento». Ya es una realidad.

Ampliar Manuel Alfaro muestra la pasarela levadiza que permite acceder a trailers.

El próximo día 2 está prevista una visita al renovado edificio por parte de la Corporación municipal; en los días posteriores hará lo propio el jurado encargado de elegir la Ciudad Europea del Deporte 2026; el 6 se inaugurará oficialmente y el 7 se realizará una jornada de puertas abiertas para que los vecinos comprueben cómo ha quedado la obra. Allí podrán ver el nuevo aspecto general de la parte central del pabellón, sus dos gimnasios –uno a cada extremo– equipados con lo último en máquinas –también hay una sala de spinning y otra de PRAMA (un circuito interactivo con pantallas para acompañar al ejercicio)–, el restaurado mosaico de Antonio Suárez –con una iluminación interior para dar vida a las vidrieras desde fuera y que ha corrido a cuenta de la constructora–, las oficinas de la Concejalía de Deportes, los vestuarios –y sus modernas taquillas con clave–, los dos ascensores que facilitan la accesibilidad al graderío alto –se ha dejado la estructura lista para instalar dos más en el futuro si es necesario– y detalles diversos del pabellón como la pasarela levadiza que se ha instalado en uno de los laterales para facilitar el acceso de trailers al interior.

