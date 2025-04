Cuatro parajes únicos a menos de dos horas de Gijón para visitar si tienes entrada

Isabel Gómez Gijón Lunes, 14 de abril 2025, 13:53 Comenta Compartir

Asturias tiene de todo y para todos. Ya se busquen parajes únicos o recursos culturales, ya se quieran aventuras o platos más reposados, el catálogo turísticos del Principado incluye propuestas para satisfacer a todos los públicos. Sin embargo, de vez en cuando también apetece escaparse y descubrir nuevos parajes. No es necesario ir muy lejos para hacerlo, pero tal vez sí sea necesario reservar la visita o, incluso, adquirir una entrada.

De cara a las próximas jornadas festivas de Semana Santa, estas son cuatro opciones que se encuentran a escasas dos horas en coche de Gijón.

Reserva Natural de Muniellos (Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias)

La Reserva Natural de Muniellos es una de las joyas más valoradas y mejor conservadas de Asturias. Ubicada en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, es el mayor robledal de España y uno de los mejor conservados de Europa. Por eso, su visita está extremadamente controlada y solo se permite el acceso a un máximo de 20 personas al día, lo que obliga a solicitar autorización con gran antelación.

La solicitud para entrar en la reserva de Muniellos (con carácter general, única por persona y año) es gratuita, pero debe tramitarse ante el Gobierno del Principado, ya sea vía web, de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (calle Coronel Aranda Nº 2, Oviedo) o por teléfono (012, si está en Asturias, o 985 279 100 si llama desde fuera del Principado, de lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas ininterrumpidamente). El plazo para hacer la solicitud está abierto desde el 15 de diciembre y confirmarse entre dos y tres semanas antes de la fecha reservada. Si no se cumple este trámite, la reserva será anulada. Además, si no se presenta en la fecha confirmada y no anula la reserva, no podrá volver a tramitarla hasta el próximo año. Asimismo, la posibilidad de hacer cambios en la reserva confirmada es muy limitada.

Si no ha solicitado autorización, puede probar suerte y encontrar una plaza libre para entrar en la reserva en el día en curso. Para ello, ha de contactar, ya sea por teléfono (661931580) o de forma presencial, con el centro de recepción de visitantes de Tablizas (punto de acceso a la reserva de Muniellos), donde darán la información e indicaciones oportunas. En la temporada primavera-verano, este equipamiento abre todos los días de la semana de 9.30 a 18 horas.

El recorrido por la reserva de Muniellos, no está adaptado para personas con movilidad reducida y se desaconseja tanto para menores como para personas sin la adecuada prepración física, pues a lo largo de sus 20 kilómetros (se puede hacer otro más corto, de unos 14) hay tramos de marcado desnivel y carentes de elementos de sujeción.

Ampliar Reserva de Muniellos. Agencias

Praia das Catedrais (Ribadeo, Lugo)

La praia das Catedrais, en Ribadeo (Lugo), es uno de los monumentos naturales más conocidos del norte de España, pero su éxito y popularidad representan una seria amenaza a su conservación. Por eso, desde hace varios años, en las épocas de mayor presión turística, como Semana Santa y los meses verano, la Xunta de Galicia regula el acceso mediante la concesión de autorizaciones de acceso y la organización de visitas guiadas. Unas y otras son gratuitas, pero solicitar la autorización es obligatorio.

La reserva para acceder a la playa de Las Catedrales debe hacerse vía web con un máximo de 30 días de antelación. Hay que indicar el número de visitantes (se admiten grupos de hasta 25 personas), si se desea una visita guiada y aceptar los riesgos y condiciones de la visita.

Ampliar Playa das Catedrais. Agencias

Cueva de El Soplao (Herrerías, Valdáliga y Rionansa; Cantabria)

La cueva de El Soplao es uno de los recursos turísticos más destacados de la Cantabria occidental. Ubicada entre los municipios de Herrerías, Valdáliga y Rionansa, esta joya de la geología fue descubierta en 1908 por mineros que perforaban una galería en la explotación de la Sierra de Arnero. De hecho, su nombre es de origen minero, pues alude al aire que se percibe al calar una galería desde otra con menos oxígeno.

La visita general a la cueva de El Soplao siempre es guiada, en grupos de hasta 47 personas, y tiene una duración de unos 55 minutos. Todo el recorrido es accesible en silla de ruedas y los menores de 12 años deben ir acompañados. El horario de apertura en el mes de abril es de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas. La recomiendación es adquirir la entrada a El Soplao siempre de forma anticipada, ya sea a través de la web o llamando al número de teléfono 952076272.

La visita a la cueva de El Soplao puede ser una excusa para disfrutar de algunos de los pueblos más conocidos de la costa cantábrica, como San Vicente de la Barquera o Comillas.

Cueva de Llamazares (Llamazares, León)

Otro destino de interés para los aficionados a la riqueza subterránea es la cueva de Llamazares o cueva Coribos, en la Reserva de la Biosfera de los Argüellos, al norte de León, a solo 57 kilómetros de la capital.

Para acceder a la cueva desde el pueblo de Llamazares, donde se encuentra el centro de interpretación, hay que recorrer una senda de aproximadamente un kilómetro. Una vez dentro, se recorren unos 700 metros en los que se pueden admirar formaciones geológicas poco comunes (coraloides) y, sobre todo, la fluorescencia de las rocas. Las condiciones del recorrido hace que no sea aconsejable ir con niños muy pequeños y personas con dificultades de movilidad.

Aunque la cueva abre todos los días, solo se realizan dos visitas por día (10.30 y 16.30 horas), siempre con guía. La reserva, obligatoria, ha de realizarse por teléfono 669 349 214 es obligatoria. La entrada general tiene un precio de 20 euros.