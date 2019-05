Ruta en Asturias: El bosque de Muniellos Bosque de Muniellos, una exclusiva ruta en Asturias Ruta del Bosque de Muniellos, una de las rutas más representativas de Asturias Jueves, 23 mayo 2019, 14:05

Con un extensión de más de 500 km2, el bosque de Muniellos se ubica dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en Asturias. Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 2000, es el mayor hayedo de Asturias, el mayor robledal de España y uno de los mayores de Europa. Su grado de conservación se puede ver a simple vista, con los líquenes que abrazan a los árboles, (las barbas de capuchino), que suelen crecer en hayas y robles libres de contaminación. En la Reserva Integral de Muniellos habitan osos, lobos, zorros, urogallos, jabalís, corzos, rebecos, perdices, nutrias… y otras muchas especies.

Visitar Muniellos tiene una particularidad, y es que el acceso está limitado, por lo que al día tan solo pueden acceder 20 personas por riguroso orden de reserva. Habrá a quien no le parezca bien, a nosotros, al contrario, nos parece estupendo. Es una manera de preservar el entorno y de causar el mínimo impacto posible tanto a este marco natural sin igual, como a los animales que allí habitan.

Es importante saber que cada 15 de diciembre se abre el periodo para realizar las reservas del año siguiente. Siempre hay mucha demanda, sobre todo los fines de semana, así que si quieres ir a Muniellos, aunque sea en junio, tendrás que reservarlo en diciembre, cuando comienza el periodo de solicitud.

¿Dónde empieza la ruta de Muniellos?

En Tablizas, donde se sitúa el centro de recepción de visitantes de Muniellos. Dispone de parking con suficientes plazas, recordemos que como mucho pueden ir 20 personas al día. En la casa, el guarda te está esperando. Hay que presentarle el DNI para que puedan comprobar la reserva. Dan una breve explicación de cómo es la ruta de Muniellos, algún consejo y qué tipos de rutas puedes hacer. Además hay varios paneles informativos para que puedas informarte algo más sobre Muniellos, su historia, su fauna y flora. Al finalizar la ruta debes volver a pasar por el centro de recepción de visitantes, ya que tienen un control para que no quede nadie dentro al finalizar el día.

Recorrido

Existen dos posibles rutas:

- Ruta circular: un recorrido de 20 km que requiere cierta forma física al ser exigente

- Ruta del río: un recorrido más corto, 14km aproximadamente, que va por el fondo del valle

Ámbas rutas comienzan y terminan en el Centro de Recepción de Tablizas.

Ruta circular

- Distancia: 20 kilómetros aproximadamente.

- Dificultad: media (exigente).

- Desnivel: 968 metros.

- Tiempo: unas 7 horas u 8 horas.

- Inicio y final: Tablizas.

Si no estás de hacer deporte y de realizar rutas habitualmente, la ruta circular no es para ti. Ya solo por su extensión, es obvio que no es una ruta para todos los públicos. Se requiere buena forma física y hay algún paso con dificultad, pero no es necesario ser triatleta para completarla.

La ruta comienza por un precioso bosque de robles que se conoce como Valle de la Degollada, con una subida acentuada que nos llevará hasta la fuente de Fonculebra a casi 4 kilómetros del punto de salida y donde ya hemos ganado 500 metros respecto a Tablizas. Para llegar aquí hay que pasar un tramo de roca en el que han puesto cuerdas para que te puedas agarrar y aumentar así la sensación se seguridad. No es que sea extremadamente difícil, pero puede dar un poco de respeto y hay que hacerlo con mucho cuidado.

Desde Fonculebra, tenemos algo más de 5 kilómetros hasta el siguiente punto, que son las Tres Cruces. En este trecho, sin apenas desnivel, se puede disfrutar de unas vistas privilegiadas del valle. Admira las panorámicas, pero siempre con un ojo en el camino. Dependiendo del tiempo te puedes encontrar con tramos resbaladizos y no sería nada bueno sufrir una caída en esta zona de «precipicios».

Pasito a pasito arribamos a Las Tres Cruces donde sumamos ya 9,5 kilómetros del recorrido, con más de 1200 de altitud. Aquí se juntan 3 caminos:

- Por el que hemos venido, que es la ida de la ruta circular.

- La desviación a los lagos.

El camino corto, por el que llegaremos a Tablizas, culminando así la ruta circular. Se puede hacer ida y vuelta este camino, la denominada ruta «corta».

Lo normal en este cruce, es desviarte hacia la Laguna de la Isla, en donde alcanzaremos, los puntos más altos de la ruta.

Después de un kilómetro desde Las Tres Cruces, sin apenas desnivel y por un camino estrecho (en el que hay que tener cuidado en alguna zona, el terreno suele estar muy blando), llegamos a la primera laguna, la Laguna de la Isla, a más de 1300 metros de altitud.

Si subes a unas rocas que verás a la izquierda, gozarás de unas vistas muy top, a un lado la laguna y al otro el valle, realmente espectacular. Es un buen lugar para realizar una parada y recobrar energías. Reseñar que las 3 lagunas presentan un color anaranjado, que es propio de las aguas que contienen hierro.

Si te ves con fuerzas, aún puedes ver otras dos lagunas más. En la margen derecha del riachuelo por donde desagua el Lago de la Isla, comienza un camino de piedras que no está señalizado. Es en subida prolongada, con un desnivel que supera los 100 metros y de algo más de medio kilómetro ida, más otro tanto de vuelta. Da a la Laguna Fonda a 1400 metros y dejando ésta, vemos la Laguna Grande, a 1427 metros de altura. De una a otra hay que tener precaución; el sendero tiene un paso algo estrecho.

En tu mano queda ir hasta estas dos últimas lagunas o no. Nosotros no llegamos a ellas en ninguna ocasión. Cuando hicimos la ruta circular íbamos un poco justos de tiempo al hacerla en diciembre ya que los días son muy cortos (no olvidar que no puedes superar cierta hora para llegar a Tablizas).

La segunda vez realizamos la ruta corta, debido al mal tiempo. Era un día lluvioso y con algo de niebla por lo que tampoco subimos a las lagunas superiores. No se recomienda subir con niebla al no haber camino marcado como tal, por lo que puedes desorientarte fácilmente.

Tanto si subes a la Laguna Fonda y Laguna Grande como si te quedas en la Laguna de la Isla hay que deshacer el camino de un kilómetro y volver hasta las Tres Cruces para continuar con la ruta circular y llegar a Tablizas, esta vez por el camino que va junto al río (camino corto).

Desde las Tres Cruces por el camino corto nos esperan aproximadamente 7 kilómetros, de los 21 totales de la ruta circular. El primer tramo es el más pesado al ser de descenso entre mucha piedra suelta, así que cuidado con esos tobillos.

Aquí nos adentramos en el bosque de Muniellos, que parece de cuento en muchos tramos. Llenos de árboles y vegetación (robles, hayas, acebos, encinas, avellanos, tejos…) junto al río Tablizas, es un lugar muy bonito.

Con este paraje de fábula, los 7 kilómetros se hacen más cortos. Es un auténtico espectáculo este Valle del río Tablizas. Podréis observar como los líquenes abrazan los troncos y ramas, señal de pureza en el aire. Ir muy atentos porque en este bosque, que por momentos parece encantado, seguro que las Xanas, Trasgos o Cuélebres viven por aquí cerca. Si no tenéis la suerte de verlos, quizá si podáis encontrar algún animalillo del bosque, nosotros las dos veces que fuimos vimos varios rebecos.

Finalmente llegas a Tablizas, recuerda avisar al guarda de tu llegada antes de irte.

Ruta del Río

- Distancia: 16 kilómetros aproximadamente, 8 de ida hasta la Laguna de la Isla y 8 de vuelta por el mismo camino.

Dificultad: media (baja).

Desnivel: 800 metros.

Tiempo: unas 6 horas.

Inicio y final: Tablizas.

El camino del río es el que aconsejan si no practicas deporte ni estás acostumbrado a ir a la montaña. Aun así son 16 kilómetros con varios puntos de desnivel y piedras sueltas. Como ya sabéis, esta ruta comienza donde finaliza la ruta circular y es también el último tramo de la misma. El camino es mucho más ancho y con menor dificultad.

Toda la senda, hasta Las Tres Cruces va por el Valle del Río Tablizas, recorre el precioso Bosque de Muniellos. Obviamente, al ir siempre por el bosque, no se tienen las vistas que hay desde la ruta circular pero da igual, este bosque tiene un encanto especial y es muy bello.

Al alcanzar la intersección de Las Tres Cruces, tenemos la opción de ir a las Lagunas y posteriormente regresar hasta Tablizas por el mismo camino. Una ruta mucho menos exigente, pero que requiere unas cuantas horas y en la que también es necesario tener cierta forma física y un equipamiento adecuado.

Ruta del Río en Muniellos

Camino adaptado en Muniellos

- Longitud: 1.2 kilómetros, 600 metros de ida y 600 de vuelta por el mismo camino.

- Dificultad: baja.

- Inicio y final: Tablizas.

Los primeros 600 metros de la Ruta del Río, se recorren sobre un camino de tablas que está adaptado para personas con movilidad reducida. Hay varios carteles informativos en los que se explica la fauna y flora del bosque.

Sendero adaptado en Muniellos

Una ruta de Natalia y Abel de Animales Viajeros.