Ruta Valle del Lago (Somiedo)

La ruta de Valle del Lago PR-AS 15.1, la encontramos en el occidente asturiano, en el concejo de Somiedo, concretamente en el Parque Natural de Somiedo, que es Reserva de la Biosfera. Una carretera de 8 kilómetros, con bastantes curvas, separa Pola de Somiedo del pueblo Valle del Lago.

La extensión de la ruta circular es de aproximadamente 13 kilómetros. El pueblo de Valle del Lago se sitúa a 1.200 metros de altitud y el Lago del Valle se encuentra a 1580 metros, luego hay un leve desnivel de unos 380 metros. La duración media es de unas 3 horas; nosotros tardamos algo más al hacer varias paradas para disfrutar y fotografiar la panorámica. Su dificultad se puede calificar como baja y es apta para todos los públicos.

Esta ruta se puede realizar de manera lineal, es decir, ir y volver por el mismo camino, bien sea el camino del sol o el de la sombra. Nosotros preferimos la opción circular que es más entretenida y atractiva; además, se disfruta de la ruta al completo.

Es apta para bicicletas si subes y bajas por la pista principal, que es el denominado camino del sol. Incluso puedes alargar el recorrido si partes desde Pola de Somiedo. En este caso la ruta se enducece bastante. Habría que sumar 16 kilómetros más, de los cuales 8 son de dura subida desde Pola de Somiedo al pueblo de Valle del Lago.

¿Dónde empieza la ruta de Valle del Lago?

A pocos metros, una vez dejas atrás el pueblo de Valle del Lago, hay un parking y verás un cartel con información, marcando el inicio de la senda.

Recorrido de la ruta de Valle del Lago – Lago del Valle

Era un domingo soleado de diciembre y comenzamos a caminar alrededor de las 09:00 de la mañana, nuestro coche era el único en el parking que hay tras dejar atrás el pueblo de Valle del Lago. En el inicio de la ruta se pasa por un pequeño conjunto de casas, Outeiro. Tras atravesarlo, se sigue caminando con el Río del Valle a la derecha. Poco a poco, irás dejando atrás un conjunto de praos donde suele haber ganado.

A los pocos minutos, encontrarás un poema incrustado en una roca con el título Una Reflexión, y firmado por un tal Fernando, nos pareció bastante curioso. Y sin darte cuenta llegas, pasados los 2 kilómetros de ruta, a la primera bifurcación, en la que puedes continuar por nuestra ruta o desviarte a los Lagos de Salencia.

No tardando, a la altura de la Braña de Corba, cuando llevamos unos 3 kilómetros de ruta, llegamos al punto donde ésta se hace circular. Recuerda que también puedes hacerla lineal. Verás dos caminos, ambos señalizados y debes elegir entre ir por la izquierda (zona de sol), o por la derecha (zona de sombra). Creemos que la mejor opción es ir por la zona de la sombra, para no acalorarte, ya que para llegar al lago hay que ascender ligeramente, lo que requiere un poquito más de esfuerzo. Así que mejor por la sombra para el ascenso, y regresar por el sol durante la bajada.

Una vez que te desvías por el camino de la sombra, inicias una pequeña subida que no requiere mayor esfuerzo. Decir que, por el camino de la sombra, si ha llovido en lo últimos días, puede que tengas que atravesar, como nosotros, algunas zonas embarradas; pero bueno, cuando vas al monte ensuciarse el calzado no debería ser un problema.

La ruta se hace entre hayas y castaños, sobre todo. Pasarás al lado de varios teitos, que son unas cabañas características de esta zona (Somiedo), con techo vegetal y pared de piedra. Son preciosas estas construcciones y además forman parte de nuestra cultura. A lo largo del recorrido en algunos puntos hay unas vistas preciosas al Pico Albo Occidental, donde se asienta el lago, y también al amplio valle (y el camino del sol), donde hay más teitos que podrás ver a la bajada.

Aproximadamente, a los 5 km, ya próximos a nuestro objetivo, el Lago del Valle, hay una desviación y hay que tomar el camino de la izquierda. Y así, casi sin darnos cuenta, disfrutando de un entorno tan maravilloso, llegamos al Lago del Valle. Nos llevó hora y media abundante, pero se puede hacer en menos tiempo tranquilamente. Hemos parado a hacer bastantes fotos, contemplar el paisaje y desconectar de la vida. Tuvimos suerte: no nos encontramos con ninguna persona en la ida al Lago del Valle (en diciembre), lo que hizo que nuestras paradas fueran más largas y relajadas.

Cuando llegas al Lago del Valle te encuentras con una vista privilegiada, es una estampa digna de ver: el lago, al pie de un circo glaciar con las montañas rodeándolo. Recordar que es el mayor lago de Asturias con casi 24 hectáreas.

Como íbamos por la zona de sombra llegamos al lago por su derecha, aquí tienes dos opciones:

- Ver el lago y volver por la senda de la sombra o del sol.

- Bordear el lago y volver por la senda de la sombra o del sol.

Decidimos bajar por el camino del sol. Este camino esta asfaltado y totalmente expuesto al sol, es menos bonito que el de la sombra, pero atraviesa brañas con teitos. Si recordáis, el de la foto de abajo ya lo habíamos visto en la lejanía desde el sendero de la sombra. El valle no puede ser más bello, la ruta es espectacular.

Volvemos a llegar al punto de la bifurcación donde se encuentran los dos caminos, sol y sombra y de aquí al parking te separan unos 3 kilómetros. Cual fue nuestra sorpresa al llegar al aparcamiento que no había una plaza libre, abarrotado estaba. Está claro que no hubiera sido lo mismo comenzar la ruta en ese momento.

Conclusiones y Recomendaciones

Es una ruta fácil, que no precisa mayor esfuerzo, aunque no se esté habituado a realizar actividad física. Como siempre que se va a la montaña, se requiere buen calzado, y ropa adecuada. Lleva agua, en los días soleados aprieta el sol; también algo de comer, nunca se sabe si se necesitará un chute de energía. No olvides tu equipo fotográfico. Si tienes prismáticos, añádelos a la mochila, quizás tengas suerte y veas algún animal salvaje.

