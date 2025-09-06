El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sofía, Laro, Silvia y Enzo, procedentes de Cantabria, son asiduos a esta cita.

Sofía, Laro, Silvia y Enzo, procedentes de Cantabria, son asiduos a esta cita. FOTOS: DAMIÁN ARIENZA
Cometcon en Gijón

Softon, Delta Rune y Hazbin Hotel se pasean por la ciudad

Cometcon. La mayor feria de ocio alternativo de Asturias reúne hasta el domingo a miles de seguidores de toda España

Susana D. Tejedor

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El recinto ferial Luis Adaro se tiñó de color con la primera jornada de Cometcon, la mayor feria de ocio alternativo de Asturias que celebra su XIII edición y que, a buen seguro, superará los más de 22.000 visitantes que se contabilizaron el pasado año. Durante tres días, el espacio acogerá a youtubers, cantantes, divulgadores, cosplayers y creadores de contenido, entre otros, que compartirán espacio y diversión con miles de asiduos a esta convocatoria. Y es que son muchos los que repiten, eso sí, con nuevos atuendos, la mayor parte de personajes de juegos, cómics y de series televisivas. Es el caso de Candela Mateo y María Torres, de Avilés, reencarnadas en personajes del juego Delta Rune, o de Sofía Fernández, de Hazbin Hotel, junto a sus amigos Laro Fernández y Silvia Cajigas, todos ellos de Cantabria y representando a Minecraft, así como el gijonés Enzo Wang completando el cuarteto. Con el disfraz de Softon se paseaba Víctor Fernández procedente de Sanabria (Zamora) y que conoce bien esta feria.

Primer día en que comenzaron a moverse las ventas de multitud de objetos de culto y coleccionismo. Lo sabe bien Javier Blanco, que vuelve a Gijón desde Ibi (Alicante) para ofertar peluches y figuras varias, todo original y que hace las delicias de una clientela fija, como es el caso de Laura y Andrea que realizaron ya las primeras compras. Alrededor de 200 estands, distribuidos en varios pabellones, acogen, además, videojuegos y concursos de disfraces y de baile, junto a charlas y debates, con una zona expositiva de Playmobil y otra de 'wrestling', una categoría de lucha libre guionizada que reunió a muchos curiosos. La cita fue inaugurada por los concejales de Festejos, Jesús Martínez Salvador, y de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, junto al presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, y diversas autoridades.

