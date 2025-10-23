El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 9

Falamos con Nuramay

Dende Piloña, Maxi Areñes y Maitetxu Isla dan vida a Nuramay, un dúu folk que recuei soníos de munchos llugares. Una música que fala de raigaños, memoria y emoción compartida

Falamos con Ramón Blanco

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 8 · 39 min

Falamos con Flavio R. Benito

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 7 · 41 min

Falamos con Ochobre

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 6 · 27 min

Falamos con Herbamora

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 5 · 35 min

Falamos con Ferla Megía

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 4 · 31 min

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:43

Nuramay ye'l proyectu que xune a Maxi Areñes y Maitetxu Isla, dos músicos piloñeses que, dende la emoción y el rigor, tán construyendo un camín propiu dientro del folk asturianu contemporaneu. El dúu nacía como una desconexón creativa de Fontoria —el proyectu personal d'Areñes—, pero acabó convirtiéndose nuna propuesta con voz propia y fonda coherencia artística.

Nel so primer discu, Cantares de tierra y mar, recueyen soníos y melodies de munchos llugares: romances medievales, cantares sefardíes, balades mediterránees y temes propios que beben d'eses fontes ensin perder autenticidá. Toos esos elementos xúntense como un mapa emocional que viaxa pela memoria colectiva.

El nome Nuramay vien de la unión de Nura —el nome feniciu de Menorca— y May, por Maitetxu, simbolizando un diálogu ente territorios y sensibilidaes. Nel discu conviven l'intimismu, la tradición y la esperimentación, con voces, instrumentos y arreglos que faen de cada cantar una pieza viva.

La propuesta de Nuramay fala de raigaños, pero tamién de modernidá, de la emoción como motor creativu y de la música como una forma de tender puentes ente cultures. Con Cantares de tierra y mar, Areñes y Isla amuesen que la tradición, cuando s'ama y se reinventa, sigue teniendo munchu que contar.

Créditos

  • Directora: Mónica Yugueros

  • Director de producción: Miguel Rojo

  • Presentador: Pablo Antón Marín Estrada

  • Diseñadora gráfica y diseñadora de soníu: Aida García Fresno

  • Maquetación y diseño web: Víctor Coto

Frontman y showman de Los Berrones, Ramón Blanco repasa la trayectoria de la mítica banda de Tolivia y anuncia'l discu que tan a puntu de sacar cola retranca y la enerxía de siempre

Flavio R. Benito, maestru gaiteru y profesor d'esti instrumentu nel Conservatoriu de Xixón, pertenez a la xeneración de músicos que revolucionaron la gaita asturiana nos años 90

Natalia González y Viti Redondo integren una superbanda de power-punk que refresca la escena rock asturiana con puxu y honestidá

Con más de venti años d'andadura, lleva la tradición asturiana de les pandereteres a nuevos camínes ente emoción y herencia remocicada.Falamos con dos de les fundadores del grupu: Paula Cristóbal y María Vázquez

Diseñador gráficu y creador multidisciplinar, representa una voz nueva que conecta la tradición musical asturiana cola cultura contemporánea global

Dotada d'un rexistru vocal escepcional y d'una gran sensibilidá artística, ye la gran renovadora de l'asturianada.

Cantante y alma de Dixebra, considérase más qu'artista un activista musical pola sobrevivencia de la llingua asturiana

La música ye pa esta artista canguesa dalgo más qu'un arte y una ferramienta d'espresión, ye penriba de too una forma de vida y la llingua asturiana la so propia identidá

Faustino Zapico ye historiador, profesor d'institutu y anguaño empobina la Dirección Xeneral de Consumu del Principáu. Defendió la primer tesina n'asturianu de la Facultá de Xeografía y Hestoria, y ye autor, ente otros estudios, del ensayu: 'La revolución de mayu de 1808 o l'aniciu de la historia contemporánea d'Asturies'. D'esos fechos, lo que significaron o del papel nellos de muyeres como Marica Andayón y Xuaca Bobela fálanos posao en 'N'Ayuri'

José Luis Carmona ye profesor d'Historia Moderna y Contemporánea na UNED d'Asturies. Autor de diversos trabayos sobre la realidá social y política de la primer mitá del s.XX na nuestra tierra, ente ellos dellos n 'Historia de Gijón' publicada abenayá por EL COMERCIO, fue militante activu de Conceyu Bable y también presidente de Cruz Roja en Xixón. En 'N'ayuri' fálanos posao de la complexa entrada d'Asturies na modernidá

