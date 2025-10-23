Pablo A. Marín Estrada Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 11:43 Comenta Compartir

Nuramay ye'l proyectu que xune a Maxi Areñes y Maitetxu Isla, dos músicos piloñeses que, dende la emoción y el rigor, tán construyendo un camín propiu dientro del folk asturianu contemporaneu. El dúu nacía como una desconexón creativa de Fontoria —el proyectu personal d'Areñes—, pero acabó convirtiéndose nuna propuesta con voz propia y fonda coherencia artística.

Nel so primer discu, Cantares de tierra y mar, recueyen soníos y melodies de munchos llugares: romances medievales, cantares sefardíes, balades mediterránees y temes propios que beben d'eses fontes ensin perder autenticidá. Toos esos elementos xúntense como un mapa emocional que viaxa pela memoria colectiva.

El nome Nuramay vien de la unión de Nura —el nome feniciu de Menorca— y May, por Maitetxu, simbolizando un diálogu ente territorios y sensibilidaes. Nel discu conviven l'intimismu, la tradición y la esperimentación, con voces, instrumentos y arreglos que faen de cada cantar una pieza viva.

La propuesta de Nuramay fala de raigaños, pero tamién de modernidá, de la emoción como motor creativu y de la música como una forma de tender puentes ente cultures. Con Cantares de tierra y mar, Areñes y Isla amuesen que la tradición, cuando s'ama y se reinventa, sigue teniendo munchu que contar.