N'ayuri. Temporada 3. Episodio 10

Falamos con Beleño

Xuan Prado y Frankie Delgado, parte esencial d'una de les bandes más emblemátiques del folk asturianu. Dende 1984, Beleño vien tejiendo tradición y modernidá, siendo memoria viva y referente pa xeneraciones nueves de músicos n'Asturies

Falamos con Nuramay

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 9

Falamos con Nuramay

Falamos con Ramón Blanco

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 8

Falamos con Ramón Blanco

Falamos con Flavio R. Benito

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 7

Falamos con Flavio R. Benito

Falamos con Ochobre

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 6

Falamos con Ochobre

Falamos con Herbamora

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 5

Falamos con Herbamora

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:39

Beleño nació en 1984 de la mano del arpista Fernando Largo, que tres un viaxe a Irlanda pa participar nel Panceltic Festival decidió crear una banda que xuniera tradición y modernidá. Con músicos como Frankie Delgado y Xuan Prado, el grupu entamó un camín que los llevaría a escenarios míticos del folk, como los festivales de Ortigueira o Lorient.

Medios humanos

  • Directora: Mónica Yugueros

  • Director de producción: Miguel Rojo

  • Entrevistador: Pablo Antón Marín Estrada

  • Técnicos d'imaxe, edición y soníu: Aida García Fresno, Carmen Muñiz y Diego Abejón

  • Diseñadora gráfica: Samantha Stibaly Acosta Torrillas

  • Responsable del diseñu y publicación web: Víctor Coto

Dende Piloña, Maxi Areñes y Maitetxu Isla dan vida a Nuramay, un dúu folk que recuei soníos de munchos llugares. Una música que fala de raigaños, memoria y emoción compartida

Frontman y showman de Los Berrones, Ramón Blanco repasa la trayectoria de la mítica banda de Tolivia y anuncia'l discu que tan a puntu de sacar cola retranca y la enerxía de siempre

Flavio R. Benito, maestru gaiteru y profesor d'esti instrumentu nel Conservatoriu de Xixón, pertenez a la xeneración de músicos que revolucionaron la gaita asturiana nos años 90

Natalia González y Viti Redondo integren una superbanda de power-punk que refresca la escena rock asturiana con puxu y honestidá

Con más de venti años d'andadura, lleva la tradición asturiana de les pandereteres a nuevos camínes ente emoción y herencia remocicada.Falamos con dos de les fundadores del grupu: Paula Cristóbal y María Vázquez

Diseñador gráficu y creador multidisciplinar, representa una voz nueva que conecta la tradición musical asturiana cola cultura contemporánea global

Dotada d'un rexistru vocal escepcional y d'una gran sensibilidá artística, ye la gran renovadora de l'asturianada.

Cantante y alma de Dixebra, considérase más qu'artista un activista musical pola sobrevivencia de la llingua asturiana

La música ye pa esta artista canguesa dalgo más qu'un arte y una ferramienta d'espresión, ye penriba de too una forma de vida y la llingua asturiana la so propia identidá

Faustino Zapico ye historiador, profesor d'institutu y anguaño empobina la Dirección Xeneral de Consumu del Principáu. Defendió la primer tesina n'asturianu de la Facultá de Xeografía y Hestoria, y ye autor, ente otros estudios, del ensayu: 'La revolución de mayu de 1808 o l'aniciu de la historia contemporánea d'Asturies'. D'esos fechos, lo que significaron o del papel nellos de muyeres como Marica Andayón y Xuaca Bobela fálanos posao en 'N'Ayuri'

