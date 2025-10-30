N'ayuri. Temporada 3. Episodio 10
Falamos con Beleño
Xuan Prado y Frankie Delgado, parte esencial d'una de les bandes más emblemátiques del folk asturianu. Dende 1984, Beleño vien tejiendo tradición y modernidá, siendo memoria viva y referente pa xeneraciones nueves de músicos n'Asturies
Gijón
Jueves, 30 de octubre 2025, 10:39
Beleño nació en 1984 de la mano del arpista Fernando Largo, que tres un viaxe a Irlanda pa participar nel Panceltic Festival decidió crear una banda que xuniera tradición y modernidá. Con músicos como Frankie Delgado y Xuan Prado, el grupu entamó un camín que los llevaría a escenarios míticos del folk, como los festivales de Ortigueira o Lorient.
Disponible en:
Medios humanos
-
Directora: Mónica Yugueros
-
Director de producción: Miguel Rojo
-
Entrevistador: Pablo Antón Marín Estrada
-
Técnicos d'imaxe, edición y soníu: Aida García Fresno, Carmen Muñiz y Diego Abejón
-
Diseñadora gráfica: Samantha Stibaly Acosta Torrillas
-
Responsable del diseñu y publicación web: Víctor Coto