Xulio Viejo, ye doctor en Filoloxía Románica y profesor titular na Universidá d'Uviéu. Autor de novels claves como 'Los araxales de la vida' o la más recién 'Onde'l casos se texe y se destexe', ye un de los investigadores más brillantes de la so xeneración con obres como 'La formación histórica de la llingua asturiana' o 'Llingua y cultura lliteraria na Edá media astur-lleonesa». Foi tamién el primer editor académicu d'Antón de Marirreguera, l'autor qu'estrena la nuesa lliteratura escrita. De la so figura, envuelta n'escuridá y de la so obra, inxertada nel barrocu asturianu, fálanos posao y claro en 'N'ayuri', aportando lluz nueva