N'ayuri. Temporada 3. Episodio 3
Falamos con Anabel Santiago
Dotada d'un rexistru vocal escepcional y d'una gran sensibilidá artística, ye la gran renovadora de l'asturianada.
Gijón
Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:28
Anabel Santiago. Nacida en Bonos Aires y criada en Casu, la tierra de sos padres, familiarizóse cola tonada sintiéndola cantar a los veceros del chigre familiar. Deprendió a cantalo siguiendo a les últimes grandes maestres y maestros de la tradición oral, y bien llueu destacó nos concursos de canción asturiana como ganadora. Dotada d'un rexistru vocal fuera de serie y d'una inspiradísima sensibildá artística, ye, ensin dulda, la gran renovadora de l'asturianada. Facer que siga viva güei y nes xeneraciones del futuru ye l'enfotu que marcó tola so carrera musical y que la sigue afalando a siguir compartiendo emociones dende una música que-y sal del alma.
Disponible en:
Créditos
Directora: Mónica Yugueros
Director de producción: Miguel Rojo
Presentador: Pablo Antón Marín Estrada
Diseñadora gráfica y diseñadora de soníu: Aida García Fresno
Maquetación y diseño web: Víctor Coto
