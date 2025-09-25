N'ayuri. Temporada 3. Episodio 5
Falamos con Herbamora
Con más de venti años d'andadura, lleva la tradición asturiana de les pandereteres a nuevos camínes ente emoción y herencia remocicada.Falamos con dos de les fundadores del grupu: Paula Cristóbal y María Vázquez
Gijón
Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:09
Herbamora. Venceyaes a diversos grupos de baille tradicional y d'investigación etnográfica, xuntáronse siendo unes moces col enfotu d'anovar la tradición asturiana de les pandereteres mucho enantes de qu'escomenzara a consolidase la gran revolución que diba venir puxada por artistes como Rodrigo Cuevas o les gallegues Tanxugueiras. Con tres discos editaos, el postreru: '247 llunes', siguen faciendo música dende les coraes de la emoción y la herencia remocicada.
Disponible en:
Créditos
-
Directora: Mónica Yugueros
-
Director de producción: Miguel Rojo
-
Presentador: Pablo Antón Marín Estrada
-
Diseñadora gráfica y diseñadora de soníu: Aida García Fresno
-
Maquetación y diseño web: Víctor Coto
