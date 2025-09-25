El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 5

Falamos con Herbamora

Con más de venti años d'andadura, lleva la tradición asturiana de les pandereteres a nuevos camínes ente emoción y herencia remocicada.Falamos con dos de les fundadores del grupu: Paula Cristóbal y María Vázquez

Falamos con Ferla Megía

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 4 · 31 min

Falamos con Ferla Megía

Falamos con Anabel Santiago

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 3 · 36 min

Falamos con Anabel Santiago

Falamos con Xune Elipe

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 2 · 46 min

Falamos con Xune Elipe

Falamos con Vero Rubio

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 1 · 30 min

Falamos con Vero Rubio

«El 25 de Mayu, una Xunta Soberana contra'l tiranu d'Europa»

41 min

«El 25 de Mayu, una Xunta Soberana contra'l tiranu d'Europa»

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:09

Herbamora. Venceyaes a diversos grupos de baille tradicional y d'investigación etnográfica, xuntáronse siendo unes moces col enfotu d'anovar la tradición asturiana de les pandereteres mucho enantes de qu'escomenzara a consolidase la gran revolución que diba venir puxada por artistes como Rodrigo Cuevas o les gallegues Tanxugueiras. Con tres discos editaos, el postreru: '247 llunes', siguen faciendo música dende les coraes de la emoción y la herencia remocicada.

Escucha equí toles entrevistes

Disponible en:

Créditos

  • Directora: Mónica Yugueros

  • Director de producción: Miguel Rojo

  • Presentador: Pablo Antón Marín Estrada

  • Diseñadora gráfica y diseñadora de soníu: Aida García Fresno

  • Maquetación y diseño web: Víctor Coto

Diseñador gráficu y creador multidisciplinar, representa una voz nueva que conecta la tradición musical asturiana cola cultura contemporánea global

Dotada d'un rexistru vocal escepcional y d'una gran sensibilidá artística, ye la gran renovadora de l'asturianada.

Cantante y alma de Dixebra, considérase más qu'artista un activista musical pola sobrevivencia de la llingua asturiana

La música ye pa esta artista canguesa dalgo más qu'un arte y una ferramienta d'espresión, ye penriba de too una forma de vida y la llingua asturiana la so propia identidá

Faustino Zapico ye historiador, profesor d'institutu y anguaño empobina la Dirección Xeneral de Consumu del Principáu. Defendió la primer tesina n'asturianu de la Facultá de Xeografía y Hestoria, y ye autor, ente otros estudios, del ensayu: 'La revolución de mayu de 1808 o l'aniciu de la historia contemporánea d'Asturies'. D'esos fechos, lo que significaron o del papel nellos de muyeres como Marica Andayón y Xuaca Bobela fálanos posao en 'N'Ayuri'

José Luis Carmona ye profesor d'Historia Moderna y Contemporánea na UNED d'Asturies. Autor de diversos trabayos sobre la realidá social y política de la primer mitá del s.XX na nuestra tierra, ente ellos dellos n 'Historia de Gijón' publicada abenayá por EL COMERCIO, fue militante activu de Conceyu Bable y también presidente de Cruz Roja en Xixón. En 'N'ayuri' fálanos posao de la complexa entrada d'Asturies na modernidá

Doctor en Historia pola Universidá d'Uviéu y arqueólogu, Andrés Menéndez Blanco forma parte del Grupu d'Investigación Llabor y autor de diversos trabayos académicos alrodiu la presencia militar romana nel noroeste ibéricu. En 'N'Ayuri', fálanos posao d'ún de los motivos cimeros que llevó al Imperiu d'Augusto a la conquista encerrizada de la tierra de los Ástures y los sos pueblos vecinos

Pilar Sánchez Vicente, escritora d'esitoses y prestoses noveles, ye también historiadora y documentalista. Autora d'una pionera 'Historia breve d'Asturies' (reeditada na nuestra llingua),el so interés poles buelgues del pasáu ta bien presente na so obra de ficción talo amuesen títulos como 'La diosa contra Roma' o el más recién: 'Madrebona'. D'esa llarga nueche nel territoriu que güei llamamos Asturies y que discurre nel tiempu d'entrambos relatos fálanos posao en 'N'ayuri'

Llicenciada n'Historia y Máster n'Arqueoloxía y Patrimoniu, Arantza Margolles tien restaltao sobremanera pol so llabor como divulgadora y comunicadora. Nesi desempeñu empobinó la sección 'Viejo Gijón' en EL COMERCIO y conduxo el programa 'Historias y misterios', producíu por El Comercio Audiovisual y emitíu na Tpa. Anguaño dirixe el periódicu 'A quemarropa' de la Selmana Negra. En 'N'ayuri' fálanos posao y con rigor amenu de dos asturianes claves na nuestra historia, separaes nel tiempu y xuníes por un asemeyáu olvidu qu'agora paga la pena reparar

Caderalga d'Historia Medieval na Universidá d'Uviéu, Margarita Fernández Mier ye autora de numberosos trabayos académicos na so especialidá y tien dedicao una bona parte del so trabayu investigador nel grupu LLABOR, qu'empobina, al estudiu de l'arqueoloxía rural o agraria, un terrén sobremanera bayurosu pa entender la realidá d'Asturies nel pasáu y con bien de proyección nel presente. En 'N'ayuri' fálanos posao d'esi discursu históricu que guarda'l paisaxe de la nuestra tierra y desvela munches claves de lo que fuimos y somos

