Faustino Zapico ye historiador, profesor d'institutu y anguaño empobina la Dirección Xeneral de Consumu del Principáu. Defendió la primer tesina n'asturianu de la Facultá de Xeografía y Hestoria, y ye autor, ente otros estudios, del ensayu: 'La revolución de mayu de 1808 o l'aniciu de la historia contemporánea d'Asturies'. D'esos fechos, lo que significaron o del papel nellos de muyeres como Marica Andayón y Xuaca Bobela fálanos posao en 'N'Ayuri'