N'ayuri. Temporada 3. Episodio 6
Falamos con Ochobre
Natalia González y Viti Redondo integren una superbanda de power-punk que refresca la escena rock asturiana con puxu y honestidá
Gijón
Jueves, 2 de octubre 2025, 11:05
Ochobre formóse en 2016. Natalia González y Viti Redondo son dos de los componentes d'esta superbanda de power-punk que tien abierto les ventanes de la escena rock asturiana pa qu'entre una potente rabesera d'aire fresco col puxu y la honestidá de les sos canciones. Heriedes del espíritu de Dixebra, Avientu o Desakato sonlo tamién de los Pistols, The Clash o Negu Gorriak. Son un auténticu Ochobre del 34 enriba un escenariu y un españíu d'enerxía positiva nos sos discos, como el más recién: 'La rabia nos dientes'.
Disponible en:
Créditos
-
Directora: Mónica Yugueros
-
Director de producción: Miguel Rojo
-
Presentador: Pablo Antón Marín Estrada
-
Diseñadora gráfica y diseñadora de soníu: Aida García Fresno
-
Maquetación y diseño web: Víctor Coto