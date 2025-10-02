Pablo A. Marín Estrada Gijón Jueves, 2 de octubre 2025, 11:05 Comenta Compartir

Ochobre formóse en 2016. Natalia González y Viti Redondo son dos de los componentes d'esta superbanda de power-punk que tien abierto les ventanes de la escena rock asturiana pa qu'entre una potente rabesera d'aire fresco col puxu y la honestidá de les sos canciones. Heriedes del espíritu de Dixebra, Avientu o Desakato sonlo tamién de los Pistols, The Clash o Negu Gorriak. Son un auténticu Ochobre del 34 enriba un escenariu y un españíu d'enerxía positiva nos sos discos, como el más recién: 'La rabia nos dientes'.