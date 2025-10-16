El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 8

Falamos con Ramón Blanco

Frontman y showman de Los Berrones, Ramón Blanco repasa la trayectoria de la mítica banda de Tolivia y anuncia'l discu que tan a puntu de sacar cola retranca y la enerxía de siempre

Falamos con Flavio R. Benito

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 7 · 41 min

Falamos con Flavio R. Benito

Falamos con Ochobre

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 6 · 27 min

Falamos con Ochobre

Falamos con Herbamora

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 5 · 35 min

Falamos con Herbamora

Falamos con Ferla Megía

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 4 · 31 min

Falamos con Ferla Megía

Falamos con Anabel Santiago

N'ayuri. Temporada 3. Episodio 3 · 36 min

Falamos con Anabel Santiago

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:13

Escucha equí toles entrevistes

Créditos

  • Directora: Mónica Yugueros

  • Director de producción: Miguel Rojo

  • Presentador: Pablo Antón Marín Estrada

  • Diseñadora gráfica y diseñadora de soníu: Aida García Fresno

  • Maquetación y diseño web: Víctor Coto

Falamos con Ramón Blanco

Flavio R. Benito, maestru gaiteru y profesor d'esti instrumentu nel Conservatoriu de Xixón, pertenez a la xeneración de músicos que revolucionaron la gaita asturiana nos años 90

Natalia González y Viti Redondo integren una superbanda de power-punk que refresca la escena rock asturiana con puxu y honestidá

Con más de venti años d'andadura, lleva la tradición asturiana de les pandereteres a nuevos camínes ente emoción y herencia remocicada.Falamos con dos de les fundadores del grupu: Paula Cristóbal y María Vázquez

Diseñador gráficu y creador multidisciplinar, representa una voz nueva que conecta la tradición musical asturiana cola cultura contemporánea global

Dotada d'un rexistru vocal escepcional y d'una gran sensibilidá artística, ye la gran renovadora de l'asturianada.

Cantante y alma de Dixebra, considérase más qu'artista un activista musical pola sobrevivencia de la llingua asturiana

La música ye pa esta artista canguesa dalgo más qu'un arte y una ferramienta d'espresión, ye penriba de too una forma de vida y la llingua asturiana la so propia identidá

Faustino Zapico ye historiador, profesor d'institutu y anguaño empobina la Dirección Xeneral de Consumu del Principáu. Defendió la primer tesina n'asturianu de la Facultá de Xeografía y Hestoria, y ye autor, ente otros estudios, del ensayu: 'La revolución de mayu de 1808 o l'aniciu de la historia contemporánea d'Asturies'. D'esos fechos, lo que significaron o del papel nellos de muyeres como Marica Andayón y Xuaca Bobela fálanos posao en 'N'Ayuri'

José Luis Carmona ye profesor d'Historia Moderna y Contemporánea na UNED d'Asturies. Autor de diversos trabayos sobre la realidá social y política de la primer mitá del s.XX na nuestra tierra, ente ellos dellos n 'Historia de Gijón' publicada abenayá por EL COMERCIO, fue militante activu de Conceyu Bable y también presidente de Cruz Roja en Xixón. En 'N'ayuri' fálanos posao de la complexa entrada d'Asturies na modernidá

Doctor en Historia pola Universidá d'Uviéu y arqueólogu, Andrés Menéndez Blanco forma parte del Grupu d'Investigación Llabor y autor de diversos trabayos académicos alrodiu la presencia militar romana nel noroeste ibéricu. En 'N'Ayuri', fálanos posao d'ún de los motivos cimeros que llevó al Imperiu d'Augusto a la conquista encerrizada de la tierra de los Ástures y los sos pueblos vecinos

