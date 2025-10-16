N'ayuri. Temporada 3. Episodio 8
Falamos con Ramón Blanco
Frontman y showman de Los Berrones, Ramón Blanco repasa la trayectoria de la mítica banda de Tolivia y anuncia'l discu que tan a puntu de sacar cola retranca y la enerxía de siempre
Gijón
Jueves, 16 de octubre 2025, 10:13
Disponible en:
Créditos
-
Directora: Mónica Yugueros
-
Director de producción: Miguel Rojo
-
Presentador: Pablo Antón Marín Estrada
-
Diseñadora gráfica y diseñadora de soníu: Aida García Fresno
-
Maquetación y diseño web: Víctor Coto