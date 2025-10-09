N'ayuri. Temporada 3. Episodio 7
Falamos con Flavio R. Benito
Flavio R. Benito, maestru gaiteru y profesor d'esti instrumentu nel Conservatoriu de Xixón, pertenez a la xeneración de músicos que revolucionaron la gaita asturiana nos años 90
Gijón
Jueves, 9 de octubre 2025, 10:58
Créditos
Directora: Mónica Yugueros
Director de producción: Miguel Rojo
Presentador: Pablo Antón Marín Estrada
Diseñadora gráfica y diseñadora de soníu: Aida García Fresno
Maquetación y diseño web: Víctor Coto