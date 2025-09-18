N'ayuri. Temporada 3. Episodio 4
Falamos con Ferla Megía
Diseñador gráficu y creador multidisciplinar, representa una voz nueva que conecta la tradición musical asturiana cola cultura contemporánea global
Gijón
Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:58
Ferla Megía. Llicenciáu en diseñu gráficu y artista multidisciplinar, esti creador sierense encarna nes sos propies inquietúes la reinterpretación que faen de la tradición musical asturiana les xeneraciones más moces y abiertes a la cultura contemporánea global. El futuru de la nuestra escena en llingua asturiana tán escribiéndolu xente como él y colo meyor del so talentu.
Créditos
Directora: Mónica Yugueros
Director de producción: Miguel Rojo
Presentador: Pablo Antón Marín Estrada
Diseñadora gráfica y diseñadora de soníu: Aida García Fresno
Maquetación y diseño web: Víctor Coto
