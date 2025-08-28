Falamos con Vero Rubio Nacida en Cangas del Narcea en 1981, se formó en la música clásica y ha tocado con formaciones como la Orquesta Sinfónica de Barcelona o la Nacional de Catalunya. Cantante y multiinstrumentista, toca el piano, la trompa, la trompeta y el bodhram. Ha colaborado con múltiples bandas de folk, jazz y rock. En 2023 se alzaba con el Premiu Camaretá al Meyor Cantar n'Asturianu con su tema 'Dixo miou padre' y el pasado año publicaba su primer disco-libro 'Vou', con once composiciones propias. La música es para esta artista canguesa algo más que un arte y una herramienta de expresión, es ante todo una forma de vida y la llingua asturiana su propia identidad.