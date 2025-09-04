Pablo A. Marín Estrada Gijón Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:49 Comenta Compartir

Xune Elipe. Avilesín de Villalegre ye historia viva de la música asturiana. Cantante, alma y frontman del grupu Dixebra,del que foi fundador, más qu'artista considérase un activista musical pola sobrevivencia de la llingua asturiana. Dende la hestórica banda (decana del rock n'Asturies xunta Ilegales y Los Berrones) anovó la escena de la nuestra música meciendo los sones de la tradición colos del punk, el ska, el metal o los ritmos urbanos y punxo a bailar a varies xeneraciones de moces y mozos con cantares que llamen a la reflexón crítica y a la llucha pola xusticia social.