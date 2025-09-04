N'ayuri. Temporada 3. Episodio 2
Falamos con Xune Elipe
Cantante y alma de Dixebra, considérase más qu'artista un activista musical pola sobrevivencia de la llingua asturiana
Gijón
Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:49
Xune Elipe. Avilesín de Villalegre ye historia viva de la música asturiana. Cantante, alma y frontman del grupu Dixebra,del que foi fundador, más qu'artista considérase un activista musical pola sobrevivencia de la llingua asturiana. Dende la hestórica banda (decana del rock n'Asturies xunta Ilegales y Los Berrones) anovó la escena de la nuestra música meciendo los sones de la tradición colos del punk, el ska, el metal o los ritmos urbanos y punxo a bailar a varies xeneraciones de moces y mozos con cantares que llamen a la reflexón crítica y a la llucha pola xusticia social.
Créditos
Directora: Mónica Yugueros
Director de producción: Miguel Rojo
Presentador: Pablo Antón Marín Estrada
Diseñadora gráfica y diseñadora de soníu: Aida García Fresno
Maquetación y diseño web: Víctor Coto
