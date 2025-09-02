Qué son los Sidros y Comedies de Valdesoto La mascarada fue recuperada por la Asociación «El Cencerru» de Valdesoto en 2005 y declarada Bien de Interés Cultural en 2019

Los Sidros y Comedies de Valdesoto, en Siero, es una mascarada que entronca con el carnaval, comienza en diciembre y se alarga hasta la llegada de la cuaresma. La celebración fue recuperada por la Asociación «El Cencerru» de Valdesoto en 2005 después de muchos años de abandono y fue declarada Bien de Interés Cultural en 2019.

Los Sidros marchan por las calles de Valdesoto vestidos con pantalones y camisa blancos, con una faja roja de la que cuelgan cuatro cencerros y con les melenes en la cabeza (cucurucho de piel de oveja rematado por un rabo de zorro).

Llevan la cara cubierta con una máscara roja y una pértiga de avellano de 2,5 m. en la que se apoyan para dar saltos, siendo el mejor sidro el que más baila.

Algunos historiadores consideran a los Sidros «antiquísimas máscaras totémicas, emparentables o reencarnables en otras que se usaban en ritos griegos y romanos de Fauno, Silvano y del Busgoso» y los relacionan con antiguos ritos parateatrales que festejan el paso del invierno a la primavera.

Los Sidros van pidiendo el aguinaldo y encabezando un cortejo que representa 'Les Comedies', escenas con referencias a la actualidad en tono crítico y burlón, en la que participan, además de los Sidros, representaciones del vieyu y la vieya, las damas, los comerciantes, policías y un ciego o un diablo.

A pesar de ser una manifestación cultural específica de la parroquia de Valdesoto, en estos veinte años de recuperación han logrado trascender y erigirse en seña de identidad de todo el concejo de Siero.

Las representaciones suelen realizarse en el campo de la iglesia de Valdesoto, aunque no es el único sitio, además, en caso de lluvia o mal tiempo, puede trasladarse a un escenario cubierto.

Hay referencias de estas comedies, al menos desde el siglo XVI, gracias a algunos apuntes en los libros de registros de las cofradías en los que figuran pagos a comediantes, gastos en vestidos e incluso en el montaje de escenarios para su representación.

También hay registros de prohibiciones de las representaciones en las iglesias y de algunos de los textos por satíricos y burlones.