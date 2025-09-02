Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 La localidad sierense logra el prestigioso reconocimiento de los Premios Princesa tras dos décadas presentándose. Con una rica tradición agrícola y ganadera, es conocido también por su vida festiva y cultural, donde destacan los Sidros y Comedies

Asturias ya conoce cuál es su Pueblo Ejemplar 2025. Valdesoto, en el concejo de Siero, se ha alzado con tan prestigioso galardón tras la votación celebrada este martes por parte el jurado de los Premios Princesa de Asturias. Entre las múltiples virtudes de esta parroquia con catorce núcleos de población y 1.800 vecinos se encuentra, sin duda, la constancia, algo que ha quedado más que patente con la llegada de este reconocimiento al que llevaba optando desde hace 21 años. Valdesoto recibirá la visita de la Familia Real durante la celebración de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Con una rica tradición agrícola y ganadera, la localidad es conocida también por su vida festiva y cultural, donde destacan los tradicionales Sidros y Comedies y su desfile de carrozas. Ambos eventos reflejan fielmente, según el jurado, «su espíritu de unión y asociacionismo, que trasciende el ámbito local, ejemplo del legado de una sociedad civil organizada».

Humor, imaginación y dotes escénicas para el arte de la representación costumbrista ambulante recorren junto al desfile de carroces, que tiene más de medio siglo de historia, cada agosto las calles de la localidad para hacer las delicias del numeroso público, deteniéndose en las habituales paradas para echar la comedia, como es larga tradición en este lugar de Siero, el único de Asturias donde siguen saliendo los Sidros y sus comedias con el inicio del año nuevo y que tienen en el verano esta otra muestra de su devoción por la cultura popular.

No es de extrañar que el jurado de los Premios Princesa de Asturias haya valorado estas «riquezas culturales que han sabido transmitir de generación en generación». El desfile de carrozes, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en 2002, se celebra el lunes después del segundo domingo de agosto, día grande de las fiestas de San Félix Grupos de vecinos idean su carroza y trabajan en su elaboración durante todo el año para participar en este acto.

Los sidros, que anuncian la llegada de les comedies, fueron declarados Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial por el Principado de Asturias en 2019. En esta peculiar celebración, jóvenes vestidos con pieles de oveja y cencerros preceden a los actores y, tras la representación, recogen el dinero y organizan concursos de saltos. Les comedies se representaban los domingos, al salir de misa, en el campo de la iglesia o delante de los chigres. El autor de comedies más renombrado, José Noval Martínez (1856-1937), era natural de Castiello (Valdesoto).

Capacidad de unión

Además de estas dos significativas celebraciones, el jurado destaca la «capacidad de unión» de los vecinos, que han creado una treintena de asociaciones dedicadas al ocio, la cultura, la tradición, el folclore, la gastronomía, el deporte o el medio ambiente. Ya en 1915 se crearon la Sociedad de Labradores y el Sindicato Agrícola y, en 1929, la asociación de ganaderos La Previsora de Valdesoto. La actual asociación de vecinos se creó en 1976 y desde entonces ha desempeñado labores de gran importancia, como la construcción de un centro de salud con aportaciones económicas y de mano de obra local, el diseño de una senda peatonal que recorre el pueblo para dar a conocer fuentes conservadas y recuperadas por los vecinos o la elaboración de un portal en internet con información de Valdesoto.

La última agrupación nació en 2005 y, bajo el nombre de Todos Juntos Podemos, aglutinó a representantes de todas las demás para promover la candidatura de Valdesoto al Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, aunque desarrolla otras actividades como la recuperación de tradiciones como la foguera de San Xuan. También publicó el libro Valdesoto, del ayer al hoy (2007) y colaboró en la publicación en 2006 de un libro sobre Jovellanos con textos de principios del siglo XX de fray Bernardo Martínez Noval.

Los vecinos de Valdesoto han sabido recuperar las tradiciones y preservar su patrimonio artístico y cultural. A través del trabajo colectivo han rehabilitado fuentes, caminos, espacios naturales, casonas, capillas, hórreos, etc. En Valdesoto abundan todo tipo de construcciones antiguas bien conservadas o en vías de restauración, como el palacio de los Carreño, el palacio de los Camino y la capilla de San Juan Evangelista, la casona de Leceñes, la capilla de los Santos Reyes, la capilla de San Agustín de Castiello y el palacio del Valle, entre otros edificios. Además, hay ciento dos hórreos y cincuenta y tres paneras que se conservan en muy buen estado. Los vecinos han recuperado caminos y diseñado rutas de montaña, organizan un mercado anual de artesanía en madera desde 1998 y concursos de fotografía, pintura rápida y literatura infantil. Las formas de la vida campesina, con las costumbres y oficios de principios del siglo XX, se muestran anualmente en el certamen Valdesoto d'Antañu.