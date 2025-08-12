Valdesoto pone el mundo de vuelta y media en sus carrozas

Humor, imaginación y dotes escénicas para el arte de la representación costumbrista ambulante volvieron ayer a recorrer Valdesoto en su tradicional concurso y desfile ... de carrozas. Un total de nueve, a cada cual más espectacular, desafiaron a las altas temperaturas de la tarde para hacer las delicias del numeroso público reunido a lo largo del recorrido y en el prau de la fiesta, deteniéndose en las habituales paradas para echar la comedia, como es larga tradición en este lugar de Siero, la única localidad de Asturias donde siguen saliendo los Sidros y sus comedias con el inicio del año nuevo y que tienen en el verano esta otra muestra de su devoción por la cultura popular.

El diseño de las carrozas y el repertorio elegido este año por las distintas peñas participantes sirvió no solo para hacer pasar un buen rato a los espectadores de la comitiva, sino también para poner en solfa los más variados asuntos de la actualidad. Así, Los Escolinos con su 'Patrimoniu interxeneracional', dieron el protagonismo a los más pequeños y reivindicaron: «¿Pa cuándo Valdesoto, pueblu exemplar?». Entre tanto, la peña Los Cotiellos, se valía de Telva, Pinón y Pinín para plantear en tono tan hilarante como certero los retos de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías con aportaciones como una pota de fabes manejada por algoritmos para que a Pinón «no se le fuera tanto la olla» y por la que acabó hablando en chino: «Igual acaba de presidente del Sporting», Pinín.

Aún más cañeros, la peña El Chabolu armó en una esmerada escenografía de western nada menos que su propia versión de 'El Gochu, el Feu y el Fatu', o lo que es lo mismo para estos comediantes: Koldo, Ábalos y Cerdán enfrentándose a tiros con el mismísimo Trump, que pretendía imponer aranceles a la sidra asturiana mientras la voz tuneada de Pedro Sánchez confesaba que «Begoña ta que la lleva Dios».

En la peña Nun Me Tientes optaron por un clásico del teatro costumbrista, un enredo familiar con tres posibles padres. El Matu tiró por la autoayuda de una 'pepsicóloga' y la peña El Chole, por 'Una boda con rulos', con cura y peluquera 'enguedeyaos'. Los Marotos montaron su propio festival 'marotovisivo' y la peña Bendición, un cuento de terror gótico con peregrinos de Santiago como víctimas, mientras la peña Les Escueles elegía asturianizar a los Peaky Blinders y los de Cá Fredín desplegaban un colosal paraíso natural, con cascadas y niebla reales, para concienciar sobre el medio ambiente. Unas Carrozas de Valdesoto de las que hacen leyenda.