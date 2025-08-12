El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Telva y Pinón (de espaldas) en la carroza de la Peña Cotiellos que les homenajeó para hablar de la IA.

Telva y Pinón (de espaldas) en la carroza de la Peña Cotiellos que les homenajeó para hablar de la IA. Álex Piña

Valdesoto pone el mundo de vuelta y media en sus carrozas

Las peñas del tradicional desfile vencen al calor con sus comedias rodantes entre la IA, los Blinders, Koldo yTrump

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 07:16

Humor, imaginación y dotes escénicas para el arte de la representación costumbrista ambulante volvieron ayer a recorrer Valdesoto en su tradicional concurso y desfile ... de carrozas. Un total de nueve, a cada cual más espectacular, desafiaron a las altas temperaturas de la tarde para hacer las delicias del numeroso público reunido a lo largo del recorrido y en el prau de la fiesta, deteniéndose en las habituales paradas para echar la comedia, como es larga tradición en este lugar de Siero, la única localidad de Asturias donde siguen saliendo los Sidros y sus comedias con el inicio del año nuevo y que tienen en el verano esta otra muestra de su devoción por la cultura popular.

