El Real Avilés también golea en los bares El ascenso del equipo avilesino a Primera RFEF ha cambiado las costumbres en la hostelería, donde cada vez se agrupan más aficionados para ver los partidos lejos del Suárez Puerta

Alberto Santos Avilés Martes, 11 de noviembre 2025, 10:08

Al café, al chupito y al fútbol, invita la casa. Las cuatro de la tarde no parecía la mejor hora un domingo para sentarse delante de la tele a ver al Real Avilés Industrial en Cáceres. Pero también en eso ha cambiado las costumbres de la villa avilesina el ascenso a Primera RFEF. La retransmisión televisiva de los partidos ha movilizado a la hostelería, que cada vez gana más adeptos a sintonizar al Avilés para que los clientes, bien de vermú, de comida o de sobremesa, puedan hacer compatible el ocio en fin de semana con seguir a su equipo del alma.

Este domingo no fue una excepción, con el mérito añadido de que algunos bares de la ciudad apostaron por sintonizar el Cacereño-Real Avilés incluso por delante del Rayo-Real Madrid de Primera División que se jugaba casi a la misma hora. Otros, los más pudientes, repartieron los televisores para que nadie estuviese a disgusto, ni blanquiazules ni merengues.

Ampliar Partido del Real Avilés en Cáceres televisado en La Competencia. Arnaldo García

Aunque hay mayor afluencia en otros tramos horarios y en otros momentos del fin de semana, la hostelería avilesina va ganando poco a poco una clientela fiel que no puede viajar con el Real Avilés, pero quiere vivir los partidos de su equipo en grupo. Así, este domingo, se vivió ambiente de fútbol en locales como La Competencia, en el casco histórico avilesino, el Donde queráis o el Hollywood, un feudo del Real Avilés que suele congregar a numerosos aficionados.

Otros bares del centro, aunque no retransmiten el fútbol, también han modificado sus horarios para aprovechar la afluencia de aficionados locales y visitantes cuando hay partido en el Suárez Puerta.