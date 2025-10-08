El Real Avilés suena de primera La banda avilesina Inspirados le dedica al equipo y a la ciudad 'Corazón de campeón', uno de los temas de su primer disco

El Real Avilés Industrial suena bien en el campo, y a partir de ahora también fuera de él gracias a la bonita iniciativa de una banda avilesina aficionada al fútbol y a los colores blanquiazules, que ha incluido en su primer disco un tema dedicado al club y a la ciudad. El grupo se llama Inspirados y en cada estrofa plasman su amor por la villa avilesina y uno de sus baluartes durante algo más de un siglo.

El inicio es una declaración de intenciones hacia Avilés: «Ella es la que me vio nacer, ella es mi villa natal, la que me llena de orgullo, la que me enseñó a luchar... El amor por mi ciudad y el equipo de mis sueños nunca me abandonarán», comienza el tema que tiene en el estribillo guiños a otra canción emblemática que también suena en el Suárez Puerta. «Avilés, Avilés, pero qué guapa yes. Avilés, Avilés, cojonudo...».

Inspirados es un grupo musical avilesino que cumplió un año el pasado domingo. Precisamente por ese primer aniversario decidieron adelantar tres temas de la quincena que compondrán el álbum cuya maqueta está en proceso de grabación. Y uno de ellos es 'Corazón de campeón', dedicado al Real Avilés en esta época en la que reverdece como club.

«Pasamos malos momentos... pasión en el Suárez Puerta, y adelante Avilés», reza otra estrofa de una canción que gana en intensidad y conexión sentimental con el club a medida que avanza: «...las banderas ondeando, blanquiazul nuestra pasión, como siempre animando con fuerza con nuestra afición. La victoria es nuestro empeño, ganaremos al rival, lograremos nuestros sueños, con honor y voluntad».

Sergio Parra, bajo y voz en Inspirados, asegura que «el más futbolero soy yo, del Real Avilés. Jugué en la escuela en los años 90 cuando eran campos de barro y sigo al equipo. Tengo un buen amigo, Juan Gabriel Rojo, que me dio la idea de hacer la canción al Avilés, que está falto de canciones, y me pareció una buena idea. Nos pusimos a ello con mucha ilusión viendo que está en buen momento».

Por eso buscaron una canción «vitalista, con energía, que hablase del Avilés y de la ciudad, que respirase». Y el objetivo está cumplido, porque no sólo recuerda a los tiempos oscuros del pasado que se han superado, sino que mira con optimismo al futuro. «Llegaremos a Primera, corazón de campeón, el decano de esta tierra, de Asturies ye lo mejor», añade el tema.

Sergio Parra explica que «no queríamos dejar de lado Avilés como ciudad, hay que sentirse avilesino. Es un orgullo ser avilesino, pero la canción está más orientada al club de fútbol». La composición y grabación fue «bastante rápida porque cuando hay una buena idea es mucho más fácil componerla. Lo hicimos entre todos, y como estamos en proceso de grabación hemos sacado un montón de temas, para quince temas hemos hecho como treinta. Entonces, la dinámica de composición va rodada, nos pilló inspirados».

La familia Parra de El Carbayedo forma el núcleo duro de Inspirados, con padre, hijo y tío abuelo. Además de Sergio, Nico Parra, «un crack de sólo 12 años», está a los teclados y Michel Parra en la batería. Les acompaña José Balado (guitarra y voz), avilesino residente en Cangas del Narcea, localidad en la que ensayan y graban la maqueta todos los fines de semana.

La banda surgió porque «como nos conocemos, fue coincidencia en el tiempo juntarnos para tocar, y al poco vimos que teníamos las mismas perspectivas de grupo, con temas propios. En tiempos difíciles de tributos, cover, versiones..., hacer un poco de rock con temas propios va a contracorriente, pero vamos a intentarlo con ilusión, tenemos buenos temas», recuerda Sergio Parra.

En los próximos meses tienen, sobre todo, dos objetivos, el primero acabar el disco para el mes de diciembre «y empezar a rodar por los escenarios». Pero hay otro que les hace especial ilusión a los miembros de Inspirados, como es grabar un videoclip con el 'Corazón de campeón' dedicado al Real Avilés, en el que les gustaría tener a algún jugador y utilizar el Suárez Puerta como escenario. Escuchar el tema antes de los partidos sería ya la culminación de sus expectativas.