Jose Martínez saluda a la afición en la fiesta del ascenso. Pablo Nosti

Jose Martínez, exjugador del Real Avilés, ficha por la Gimnástica Segoviana

El único futbolista que estaba libre de la pasada temporada ha encontrado acomodo en un aspirante al ascenso a Primera RFEF

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:28

Comenta

Jose Martínez ya tiene equipo. El exfutbolista del Real Avilés Industrial, que quedó libre con el mercado cerrado después de no haber llegado a un acuerdo con el club, que le había ofrecido tres posibilidades, jugará esta temporada en la Gimnástica Segoviana.

El central ovetense, importante en el Real Avilés el pasado curso para conseguir el ascenso, si bien una inoportuna lesión en el tobillo le impidió disputar el 'play off', recala en un recién descendido que tratará de recuperar su sitio en Primera RFEF de cara a la próxima campaña.

Josín, que ya había jugado en el San Sebastián de los Reyes o el Cacereño, regresa a la zona centro del país para fichar por un clásico del fútbol de bronce de nuestro país, con un estadio que respira historia. Era el único jugador blanquiazul sin equipo de la pasada campaña, tras el fichaje de Eric Callís por el Peralada de la Tercera RFEF catalana.

