El Real Avilés rescinde el contrato de Jose Martínez El club le había dado tres opciones para salir y finalmente ha optado por la ruptura de la relación contractual

Fin a la etapa del Jose Martínez 'Josín' en el Real Avilés Industrial. Una temporada, 38 partidos, un gol y cinco asistencias después, el ovetense sale al mercado como agente libre después de que el club rescindiese su contrato este mediodía.

Tras el fichaje de Borja Granero para el centro de la zaga, el conjunto blanquiazul le había ofrecido tres salidas posibles en los últimos días de mercado, entre ellas salir cedido, pero finalmente el futbolista alargó la situación, continuando en la dinámica de entrenamientos del equipo, desembocando en esta decisión final que llega a 11 de septiembre, con el mercado de fichajes finalizado. Sin embargo, al ser ahora agente libre, podrá firmar como futbolista profesional en paro por un equipo que le haga esa ficha.

Con este movimiento, Dani Vidal ya solo tiene a sus órdenes a un futbolista sin ficha, Edu Cortina, que continúa recuperándose día a día en La Toba con el fisio Nacho Villar de su operación en el calcáneo.

