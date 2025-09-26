Oviedo vuelve a disfrutar a lo 'grande' de la fiesta del fútbol Ambiente excepcional. Jornada histórica en el Carlos Tartiere con la visita del Barça y una asistencia récord de 29.850 espectadores

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ni por ser un día laborable se redujo la expectación para un encuentro por el que hubo que esperar casi un cuarto de siglo. La ciudad latió durante todo el día, ambiente de fútbol para vivir la visita del Barcelona que, como es habitual ahora en los denominados clubes 'grandes', apenas estuvo doce horas en tierras asturianas. La afición terminó con el disgusto de la derrota, pero con el orgullo de haber tuteado a todo un Barcelona, que estuvo contra las cuerdas durante muchos minutos.

El municipal ovetense, que aumentó su aforo con las últimas obras, registró un lleno histórico con 29.850 espectadores. En el encuentro ante el Real Madrid la asistencia había sido de 29.758. Seguidores que estuvieron entregados con los suyos en todo momento, contagiados por el buen comienzo del equipo.

El ambiente se empezó a caldear a medida que se acercaba la hora del encuentro y los lugares habituales de concentración de aficionados en la previa, como la plaza Pedro Miñor volvieron a teñirse de azul. Entre ellos algunos aficionados azulgranas disfrutando en armonía del tiempo de espera. Los seguidores oviedistas madrugaron para esperar a los suyos y evitar colas, así dos horas antes del encuentro ya empezaron a acceder al estadio.

Las gradas también acogieron unos 600 hinchas del conjunto catalán en la zona de la afición visitante, pero no eran los únicos, ya que por el resto del campo también había camisetas del equipo visitante.

Los aficionados del Fondo Norte desplegaron un tifo con la imagen de Lángara y 'Buenavista' con el lema 'un estadio para Oviedo y un héroe llamado Lángara', además de otra pancarta con el lema 'No al futbol entre semana'.

Los aficionados más fervientes del club azulgrana se citaron en el Aeropuerto para esperar la llegada de la expedición catalana. Los más madrugadores acudieron a las seis de la mañana, con sillas de playa para aliviar las casi seis horas de espera que tenían por delante. Cuando los futbolistas salieron de la terminal el más aclamado fue Pedri, que también fue el que más tiempo se detuvo con los aficionados y más autógrafos firmó.

Al hotel de concrentación de los catalanes, en Las Caldas, el primero en llegar fue el presidente, Joan Laporta, muy aclamado y solícito con los seguidores del conjunto catalán. Ahí, los jugadores apenas se pararon.

La siguiente cita fue el restaurante Casa Conrado & Suárez, donde los dirigentes llegaron a las tres de la tarde. Sendas expediciones estaban encabezadas por los presidentes Martín Peláez y Joan Laporta. Por parte del conjunto barcelonés también estuvieron Rafa Yuste, vicepresidente deportivo, y los directivos Aureli Mas y Joan Soler, junto a los miembros de la Comisión Deportiva Alejandro Echevarría y Enric Masip. Por parte del Real Oviedo estuvieron los consejeros Manolo Paredes y Fernando Corral, así como César Martín y Agustín Lleida.

El menú consistió en productos asturianos, empezando por cecina 'Suárez Cabrero' y croquetas caseras de aperitivo. Luego una degustación de fabada asturiana, seguido de un chuletón de buey 'Suárez Cabrero'. Para acabar se sirvió el Cabrales de la quesería Ángel Díaz Herrero, ganador del último certamen, por el que se pagaron 36.000 euros. Todo ello regado por vino tinto D.O. Ribera del Duero Corinto.

La expectación era tal que desde dos horas antes del encuentro en la calle Ricardo Vázquez Prada, desde la que se puede ver una zona del campo, estaba llena de aficionados que siguieron el encuentro desde ahí.

La primera bronca del partido fue para la decisión del capitán barcelonista Araujo de cambiar de campo. Los pitidos llegaron hasta el minuto de silencio que se guardó en memoria de Juan Mesa, exjugador y exdirigente del conjunto ovetense, recientemente fallecido.

En el palco junto a los presidentes de ambos equipos estaba el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y los concejales Conchita Méndez y Mario Arias.