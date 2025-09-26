Real Oviedo 1-3 FC Barcelona | La mejor versión del Oviedo no basta ante el Barcelona

Una versión valiente del Real Oviedo, la mejor de toda la temporada, no fue suficiente para doblegar al Barcelona, que remontó en la segunda ... parte el gol inicial de Reina. Los de Paunovic empezaron bien y fueron ambiciosos con varias ocasiones para marcar, mientras que Aarón Escandell tuvo un par de intervenciones de mérito. Tras el descanso, el equipo pagó el esfuerzo y el Barcelona fue más eficaz para acabar llevándose el encuentro. La imagen del equipo, pese a la derrota, agradó a los aficionados que aplaudieron al final. En su primer partido Bailly dejó buenos detalles y se entendió con Carmo en el centro de la zaga.

Real Oviedo Aarón; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Reina (Álex Forés, min.75), Dendoncker (Colombatto, min.89); Hassan (Ilic, min.65), Cazorla (Sibo, min.65), Chaira (Brekalo, min.75); y Rondón. 1 - 3 FC Barcelona Joan García; Eric García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín (Koundé, min.73); Casadó (F. de Jong, min.46), Pedri (Christensen, min.90+1), Dani Olmo; Raphinha (Lewandoski, min.66), Ferran Torres y Rashford (Bernal, 90+1). Goles: 1-0: min.33, Reina; 1-1: min.56, Eric García; 1-2: min.70, Lewandoski; 1-3: min.88, Araujo.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz, del Comité Madrileño. Amonestó a Bailly.

Incidencias: 13 grados. Terreno de juego en buenas condiciones. Cazorla y Araujo fueron los capitanes. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Mesa, exjugador y exdirigente del conjunto ovetense, fallecido recientemente. Puso el balón en juego el Real Oviedo.

La alineación de los ovetenses presentó tres estrenos, ya que Lucas y Cazorla fueron titulares por primera vez, al igual que Bailly, que debutaba con la camiseta azul. La declaración de intenciones de Paunovic pasaba por buscar una versión ofensiva, juntando a jugadores de buen trato de balón, como Cazorla y Reina, y con Dendoncker como único centrocampista de contención.

La salida de los ovetenses fue la mejor de toda la temporada y en los siete primeros minutos botaron cuatro saques de esquina. En las cinco jornadas anteriores había sacado nueve en total. Una de las nuevas variantes del juego azul fueron los saques en largo de Aarón para que peinaran Dendoncker o Rondón, mientras Chaira, Cazorla o Hassan iban a los rechaces.

No obstante, en el primer acercamiento de los visitantes Aarón se lució en un disparo de Rashford a bocajarro que despejó. Mismos protagonistas tuvo una jugada posterior cuando había bajado algo el ritmo de los carbayones que poco a poco iban perdiendo metros. En cualquier caso, el equipo era más atrevido que nunca y un taconazo de Chaira valió para una internada de Lucas por la derecha que acabó en un centro despejado por Eric García, que se adelantó a Rondón.

Con menos fútbol, el Barcelona seguía haciendo peligro, como a la media hora cuando Raphinha mandó un balón al poste desde fuera del área mientras que Aarón volvió a estar providencial para despejar el disparo de Araujo que recogió el rechace.

Una de las novedades fue la pareja de centrales formada por Bailly y DavidCarmo. Se entendieron a la perfección y la velocidad de Bailly fue providencial en varias ocasiones para salir al corte y evitar acciones de peligro.

Los azules sacaron petróleo de una mala salida del área de Joan García que ya había hecho una pifia en el 'play off' del pasado año en la misma portería con el Espanyol en el Carlos Tartiere. La presión de Hassan hizo que el meta despejara mal y el balón le cayó a Reina en la mitad del campo. El gaditano, al primer toque, mandó el balón al fondo de la red para adelantar al Oviedo.

Era el premio a la valentía del equipo ovetense que, en el intercambio de golpes, esta vez salió beneficiado. El Barcelona intentó reaccionar y pasó a tener el control del encuentro, pero la respuesta carbayona fue ejemplar. Brilló nuevamente Dendoncker, que resolvió muchos aprietos en el centro del campo.

Tras el ecuador, aumentó la presión de los visitantes, aunque los azules sacaron algún zarpazo, como una contra de Hassan que despejó Joan García.

El empate llegó en una jugada por la izquierda del ataque en la que Araujo se fue de Dendoncker y tras un rebote, Eric García empujó en el segundo palo al fondo de la red. Paunovic trató de reforzar el centro del campo dando entrada a Sibo por Cazorla y a Ilic por Hassan, pero la idea duró poco, ya que llegó el segundo gol de los azulgranas. Un centro al área de De Jong, lo aprovechó Lewandowski, entre Bailly y Carmo, para cabecear a la escuadra, ante lo que nada pudo hacer Aarón. Lo intentó el equipo hasta el final, pero no tuvo acierto, ni fortuna en un par de ocasiones.

El equipo intentó reaccionar, pero no acertó en un par de ocasiones y el Barcelona sentenció con un remate de Araujo.