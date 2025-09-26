El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Joan García intenta despejar un balón que desvía antes Eric García en presencia de Dendoncker.

Ver 35 fotos
Joan García intenta despejar un balón que desvía antes Eric García en presencia de Dendoncker. Mario Rojas

Real Oviedo 1-3 FC Barcelona | La mejor versión del Oviedo no basta ante el Barcelona

Los azules entraron muy bien al encuentro con juego alegre y se adelantaron en el marcador, pero en la segunda mitad el conjunto catalán pisó el acelerardor y dio la vuelta al partido

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:00

Una versión valiente del Real Oviedo, la mejor de toda la temporada, no fue suficiente para doblegar al Barcelona, que remontó en la segunda ... parte el gol inicial de Reina. Los de Paunovic empezaron bien y fueron ambiciosos con varias ocasiones para marcar, mientras que Aarón Escandell tuvo un par de intervenciones de mérito. Tras el descanso, el equipo pagó el esfuerzo y el Barcelona fue más eficaz para acabar llevándose el encuentro. La imagen del equipo, pese a la derrota, agradó a los aficionados que aplaudieron al final. En su primer partido Bailly dejó buenos detalles y se entendió con Carmo en el centro de la zaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  6. 6 Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo
  7. 7 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  8. 8

    Una inversión de 55 millones en la planta de cría de lenguados de El Musel permitirá crear 100 nuevos empleos
  9. 9 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  10. 10 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Real Oviedo 1-3 FC Barcelona | La mejor versión del Oviedo no basta ante el Barcelona