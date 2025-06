Al final la experiencia sí que jugó a favor del Real Oviedo

Chisco García Oviedo Martes, 24 de junio 2025, 07:14 Comenta Compartir

Conocer el camino es el mejor aval para saber recorrerlo y en la actual plantilla del Real Oviedo hay varios jugadores que tenían muy claro lo que debían hacer en el encuentro ante el Mirandés para poder sumar una muesca más en sus respectivos historiales de ascenso. Aarón Escandell, Álvaro Lemos, Dani Calvo, Nacho Vidal, César de la Hoz y Francisco Portillo sumaban entre todos diez ascensos a Primera y elevaron sus registros al mismo tiempo que devolvieron a un histórico a la máxima categoría y entraron por la puerta grande en la historia de la entidad carbayona.

No hay dudas en quién es el líder en ascensos en la actual plantilla. Portillo tiene cuatro en su historial, lo que le convierte casi en una garantía de éxito para el equipo de Segunda División que cuente con sus servicios. Ya han pasado once temporadas desde que en la 2014-15 con la camiseta del Betis sumaba 25 partidos para devolver a los verdiblancos a Primera. Era el mismo año en el que el Oviedo regresaba al fútbol profesional y pocos podrían imaginar a las dos partes uniendo sus caminos. Dos años más tarde, en la 2016-17, el Getafe estaba en Segunda con la necesidad de regresar a Primera y el malagueño fue llamado a filas por los madrileños y con sus 33 partidos alcanzó el éxito y lo hizo por la vía del 'play off' y remontando en la final ante el Tenerife un 1-0 adverso de la ida, una situación similar a la que se enfrenta ahora.

Portillo se asentó en Primera en las siguientes campañas, pero escuchó la llamada del Almería en la temporada 2021-22. Con 33 partidos disputados fue una de las piezas claves en el regreso de los indálicos a la elite. El Leganés buscó la experiencia del malagueño hace dos temporadas, ni había expectativas de ascenso en el conjunto 'pepinero', pero el buen trabajo de Borja Jiménez y su plantilla hicieron campeones al equipo del sur de Madrid y jugó 34 partidos. Contra todo pronóstico, no recibió oferta de renovación y vio como el mercado de verano se cerraba sin que él encontrase un destino y eso abrió la puerta a su llegada al Oviedo antes de que se abriese el mercado de invierno para sumar su calidad y también su experiencia en ascensos.

El destino le reservaba un papel de protagonista en el ascenso azul, él se encargó de sellar el 3-1, que dio la tranquilidad definitiva al equipo en la prórroga y era el broche a una gran temporada.

De la Hoz tiene dos ascensos en su historial. El primero de ellos fue junto a Portillo en Almería y además fue un pilar para Rubi y sumó 40 partidos. Su último salto a la elite está muy fresco. En la campaña 2023-24 formando parte de la plantilla del Valladolid consiguió el segundo puesto contribuyendo con 23 partidos. Su poca presencia en el curso actual le hizo buscar más minutos reforzando el centro del campo azul en diciembre. También dio minutos de mucha calidad ante los jabatos y sujetó el centro del campo cuando más lo necesitaba el equipo.

Nacho Vidal también recaló en el Tartiere aprovechando la ventana invernal de fichajes. Los azules encontraban en el valenciano una pieza importante para su lateral derecho de presente y futuro. Los números le están avalando y ha sido clave en la ronda ante el Almería, anotando dos goles en la ida. En la temporada 2019-19, a las órdenes de Jagoba Arrasate jugó 38 partidos en un Osasuna que fue campeón de Segunda con autoridad. Su aportación siempre es importante y terminó exhausto y dejando su sitio a Lucas.

Dani Calvo fue uno de los centrales claves del Elche en la temporada 2019-20 cuando los ilicitanos con Pacheta en el banquillo lograron el ascenso y el oscense sumó 37 partidos. Una temporada después fue llamado por Rubén Reyes para formar parte de la plantilla azul y convertirse en uno de sus líderes. Junto a David Costas fue capaz de frenar los ataques de los de Miranda y además tuvo protagonismo ofensivo con el remate de cabeza que provocó el penalti que dio origen al 1-1 y abrió el camino de la remontada.

Álvaro Lemos ascendió en la temporada 2022-23 con la Unión Deportiva Las Palmas, sumando 24 partidos con los amarillos, pero las lesiones le han privado de tener un mayor protagonismo en la hazaña azul, aunque lo vivió y lo disfrutó todo como el que más.

Aarón Escandell completa la nómina de ascendidos y en su caso lo hizo con el Granada en la campaña 2018-19, aunque su participación fue testimonial disputando sólo un partido, mientras que este año ha sido una de las piezas claves del equipo, incluyendo paradas fundamentales en la final contra el Mirandés. Sus 16 puertas a cero hablan a las claras del peso que tuvo y no tenía una papeleta sencilla porque le tocaba sustituir a Leo Román.

Todos ellos sabían el camino y fueron los guías perfectos para el resto del equipo y también se han ganado un lugar de privilegio en la historia del club azul.

Actores secundarios en otros cambios de categoría Junto a los seis nombrados, Jaime Seoane y Sebas Moyano aparecen en plantillas que lograron el ascenso a Primera, pero sin participación. El madrileño había recalado en el Huesca en la campaña 2019-20 y jugo cuatro partidos antes de irse cedido al Lugo en la segunda vuelta, los oscenses cerraron el año subiendo de categoría. En el caso del andaluz vivió el salto de categoría del Córdoba en la 2013-14 siendo un jugador del filial que trabajaba con el primer equipo, pero que no llegó a debutar, fue la temporada en la que coincidió con Luis Carrión que formó parte del cuerpo técnico de Albert Ferrer. Además, Sibo, Chaira, Pomares y Lucas tienen en sus currículos ascensos a Segunda División defendiendo distintas camisetas y ahora han estrenado el palmarés de los ascensos a Primera y lo han hecho a lo grande y con una fiesta que será complicado que se borre de sus mejores recuerdos.

