El bramido de la montaña: paseos biointerpretados por la berrea en el Parque Natural de Redes

«El Bramido de la Montaña» es una propuesta creada por biólogos que ofrece la posibilidad no sólo de ver la berrea sino de comprenderla, entendiendo su potencia, su magia y su profundo significado.

Mara Llamedo Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:47

¿Por qué los ciervos braman en otoño? ¿Dónde están las hembras durante ese ritual sonoro? ¿Y dónde han pasado el resto del año esos machos que ahora resuenan en los valles con su bramido gutural? ¿Cómo es su vida en el monte?

La berrea es, sin duda, uno de los acontecimientos más llamativos de la naturaleza ibérica. Y Asturias se convierte, cada temporada, en el escenario perfecto para acercarse a escucharla. Pero entender lo que ocurre en el bosque, más allá de la emoción de oír los rugidos del ciervo, es algo diferente.

Ahí radica la esencia de El Bramido de la Montaña, una experiencia concebida por dos biólogos que —hasta el 12 de octubre y durante los viernes, sábados y domingos— conducen paseos sencillos por el Parque Natural de Redes con el propósito de asistir a la berrea de un modo distinto: no sólo como espectadores, sino como exploradores de la biología, la ecología y el comportamiento del ciervo.

Marta y Manu, biólogos del proyecto Terix Biointerpretación e impulsores de esta propuesta, lo resumen así: «El Bramido de la Montaña ofrece la posibilidad no sólo de ver la berrea sino de comprenderla, entendiendo su potencia, su magia y su profundo significado».

Ampliar Rutas senderistas sencillas, de unas 4 horas de duración, aptas para toda la familia y enfocadas en disfrutar la berrea pero también aprender sobre los ciervos y el ecosistema en el que viven.

El camino hacia la Berrea

La cita comienza al atardecer, en la plaza de un pequeño pueblo. Un pequeño grupo de gente se va reuniendo: traen bastones, botas, prismáticos… y la expectación de quienes saben que les espera una tarde única. El grupo avanza tranquilo por ondulantes senderos, rodeados de castaños centenarios y del canto revoltoso de aves forestales. La luz cálida de la tarde otoñal marca la marcha, envuelta en calma hasta que –de repente- un rugido salvaje y lejano irrumpe en la escena:

Ampliar

«Es muy curioso: el ciervo es uno de los animales más reconocidos por la gente pero, a la vez, su biología y su comportamiento se desconocen o están salpicadas de falsos mitos. Esta jornada es para disfrutar del bramido gutural de los ciervos pero también para arrojar luz sobre esta especie. Los participantes siempre quedan asombrados porque la verdad, en la naturaleza, siempre supera a la ficción», explican Marta y Manu.

El grupo avanza en silencio. Los rugidos guturales siguen sonando. Y cuando el sendero se abre, la panorámica sobrecoge: las laderas del valle, las montañas recortadas en el horizonte y el sol escondiéndose entre naranjas y ocres. El palco perfecto para escuchar la berrea.

«La berrea del ciervo es uno de los acontecimientos más llamativos de la Naturaleza en la Península Ibérica y es un privilegio poder asistir a este espectáculo tan de cerca. Es un sonido único, como una bienvenida ritual al otoño… un cántico que oculta un fascinante significado en la biología del ciervo…», comienzan a explicar los biólogos.

Ampliar

Con más de una década de experiencia investigando al ciervo ibérico en proyectos de la Universidad de Córdoba, Marta y Manu han puesto mucho cuidado para que sus salidas en busca de la berrea integren ciencia, paisaje y emoción. Así, El Bramido de la Montaña ofrece rutas sencillas: unos 3,5 kilómetros con 250 metros de desnivel positivo, pensadas para cualquier edad y sin necesidad de experiencia previa en montaña.

«Son paseos pensados para toda la familia y para los que no hace falta ninguna experiencia previa, aunque hay que caminar durante varias horas. Para participar, sólo es necesario comprender que vamos a bucear por rincones naturales, tratando de acercarnos al cántico de los ciervos y sus características; y que vamos a ir de paseo, tranquilos y en la oscuridad, por sendas y pistas del Parque Natural de Redes, ventanas excepcionales para comprender el bosque y conocer a todos aquellos que lo habitan, incluido el ciervo y su berrea», señalan.

Ampliar

Las salidas de El Bramido de la Montaña tienen lugar los viernes, sábados y domingos. Cada ruta arranca a las 17:30 y concluye hacia las 21:30, tras cuatro horas de recorrido pausado y narración biointerpretada. Eso sí, quedan pocos días para poder disfrutar de estos mágicos paseos: la naturaleza marca el calendario y está previsto que estas rutas – que ya comenzaron el pasado fin de semana- concluyan el 12 de octubre.

Además, las plazas y los grupos son reducidos: cada salida debe de estar formada por pocas personas, para perturbar el ambiente lo menos posible. Así que quienes estén interesados pueden reservar su plaza a través del email ecosistema@terix.es o del teléfono 603 789 858.