Berrea del venado en Asturias 2025: visitas guiadas y gratuitas en la Sierra de Peñamayor, en Nava
Desde Nava y la Comarca de la Sidra se han diseñado mapas con los puntos de observación para disfrutar este otoño de la berrea del venado en la Sierra de Peñamayor
I. G.
Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:06
Se aproxima el otoño y con la nueva estación da comienzo uno de los mayores espectáculos de los bosques cantábricos: la berrea del venado.
Para facilitar el disfrute de este singular cortejo en plena naturaleza, la agrupación de cazadores de Nava, Agrudeca, en colaboración con el Ayuntamiento y la Mancomunidad Comarca de la Sidra, organizan este mes de septiembre cuatro excursiones gratuitas por la Sierra de Peñamayor.
Las salidas están previstas para los días 19, 20, 26 y 27 (viernes y sábado) a las 16.30 horas. Partirán desde el Centro de Recepción de Visitantes de Nava y tendrán una duración de unas cuatro horas. El número de plazas es limitado, por lo que es imprescindible formalizar reserva previa.
Desde la organización advierten de que «serán necesarios desplazamientos en vehículo por cuenta del usuario, en los que se transitará por pistas sin asfaltar y en las que vehículos bajos podrían rozar con el suelo».
Además, recomiendan llevar ropa y calzado adecuados, así como prismáticos para ver los venados con mayor claridad.
Mapas y puntos de observación
Además de estas excursiones guiadas, sus promotores han diseñado mapas indicando los puntos de observación en la Sierra de Peñamayor para quienes deseen hacer el recorrido y disfrutar del espectáculo por su cuenta. La recomendación general es aparcar el vehículo en el entorno de Les Praeres y caminar hasta los lugares señalizados para ver los venados.
Asimismo, recuerdan que los mejores momentos para ello son el amanecer y el atardecer y que, además de ir debidamente preparado para caminar por el monte, se ha de evitar hacer demasiado ruido.
