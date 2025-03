Criados en el rocódromo

alba llano Martes, 19 de noviembre 2019, 00:57 | Actualizado 10:20h. Comenta Compartir

Tras meses de entrenamiento y preparativos, 108 escaladores, correspondientes a las categorías sub 16, sub 18, absoluta y máster 40, volvieron a transformar Gijón este fin de semana en el epicentro de la escalada al acoger la primera de la pruebas clasificatorias para la Copa de Asturias de Escalada en Boulder 2019. Una nueva cita de esta disciplina en auge que, después de tres años, volvió a convertir a la ciudad gijonesa en sede de una de las pruebas de la competición regional y que por primer año tuvo lugar en el recién inaugurado y actual mayor centro de escalada de Asturias, el One Move.

Un centro de escalada equipado para la ocasión en el que para esta primera prueba no faltaron «problemas técnicos y sobre todo polivalentes», una de las cosas que el escalador y tercero en el podio de esta prueba, Emilio Martínez, asegura que echaba de menos en comparación con competiciones anteriores. «Bloques apretadillos sobre todo los de la final, que eran más eliminatorios y sobre todo muy divertidos», afirma también la anterior ganadora de la Copa de Asturias 2018 y actual primera clasificada, Estefanía Andrade.

Estas pruebas eliminatorias estuvieron valoradas por un total de 13 jueces y distribuidas en doce primeros problemas de escalada, con tres más para niños y la prueba final con cuatro bloques femeninos y cuatro masculinos. Bloques de diferente dificultad planeados por un experimentado grupo de equipadores, entre ellos el que fue el primer equipador internacional de España en los 90, Francisco Blanco, que señala que para preparar estos problemas de escalada se han basado sobre todo en la experiencia con competiciones anteriores.

«Siempre procuramos que haya variedad en los pasos y también en las dificultades, con unos bloques más técnicos, otros más de fuerza, de equilibrio, de pensar…», hace hincapié. También añade que estas pruebas han tenido que ir adaptándose a la evolución que ha tenido la escalada en los últimos años: «La dificultad y el nivel desde los años 90 ha aumentado muchísimo y sobre todo varía en función de si hablamos de una competición a nivel regional, nacional o internacional. Esto mismo ha pasado también con el estilo de escalada. Ahora es un estilo mucho más gimnástico y espectacular. Antes era una escalada mucho más clásica», remata.

Esta evolución en los últimos años ha supuesto un traslado de la escalada clásica en roca a esta disciplina de escalada en rocódromo, manifiesta también el vocal de escalada deportiva de la Federación de Montaña del Principado de Asturias (FEMPA), que asegura que actualmente cuentan con más de 7.000 federados en deportes de montaña y escalada en la región: «Antes nuestra generación escalaba en roca y utilizaba este tipo de paneles de escalada a modo de entrenamiento para ir a la montaña, pero ahora ha habido una gran evolución hacia la escalada deportiva en rocódromos y eso ha hecho que mucha gente entrene en ellos sin necesidad de probar la roca en la montaña», confiesa Honorino Montes.

Una meteórica evolución también la han experimentado la participación y el nivel de escalada femenina, al igual que el nivel de las nuevas generaciones más jóvenes: «Este año ha habido mucha más participación de mujeres y mucho más nivel de gente joven. Se nota que cada vez hay más sitios en los que poder entrenar en Asturias y de mayor nivel. Todo esto está haciendo que cada año veamos a más chicas y jóvenes compitiendo y cada vez más fuertes», garantiza la anterior subcampeona en la categoría absoluta y actual jueza en esta nueva primera prueba clasificatoria, Cristina Jardón.

Un claro ejemplo de ello es que el primer ganador y ganadora de la categoría masculina y femenina sub 16, junto con el ganador masculino de sub 18, se colaron en la clasificación absoluta por sus buenos resultados en la general.

Podios

Fue la primera prueba de las cuatro del certamen, que este año se desarrollan en Gijón, Arriondas (que albergará la segunda de las pruebas este sábado), Teverga y Laviana. En esta última, se conocerán los nombres de los nuevos ganadores en las cuatro categorías femeninas y masculinas de esta nueva Copa de Asturias de Escalada en Boulder, que en esta primera prueba dejó en los podios a Marta Valedón, Estefanía Andrade y a Yolanda Gómez en la categoría absoluta femenina; Javier Meng, Félix Ruiz y Emilio Martínez en la categoría absoluta masculina; Elda Sela del Río y Félix Ruiz como ganadores de la máster 40; Elda Rodríguez, Edurne González y Celia Noval en femenina sub 18 y Javier Martínez, Mateo Rodríguez y Raúl Iglesias en la sub 18 masculina; Candela García, María González y Lidia Álvarez en categoría sub 16 femenina, e Iván Moras, Álvaro Munguia y Gael Rodríguez en la sub 16 masculina.

En la última competición de Laviana del próximo 22 de diciembre se tendrán en cuenta las mejores puntuaciones acumuladas durante estas cuatro pruebas que señalarán a los mejores escaladores y escaladoras de esta Copa de Asturias de Escalada en Boulder 2019. Una competición en la que las sorpresas estarán garantizadas hasta el último momento, asegura el subcampeón del año pasado, Félix Ruiz Alonso: «El Campeonato de Asturias va a ser un poco aleatorio porque la mayoría de escaladores van a comenzar a entrenar mucho más estas próximas semanas y esto hará que de cara a la última prueba todos estén mucho más fuertes».