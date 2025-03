Arranca la Copa de Asturias de Escalada en boulder 2019

alba llano Martes, 19 de noviembre 2019, 07:43 Comenta Compartir

Este domingo, un total de 108 escaladores correspondientes a las categorías de sub 16, sub 18, absoluta y máster 40 volvieron a convertir Gijón en uno de los principales focos de la escalada asturiana, con la inauguración de la primera prueba clasificatoria de cara a la Copa de Asturias de Escalada en Boulder 2019. Una primera prueba que tuvo lugar este pasado domingo en el mayor centro de escalada de Asturias, la sala One Move y que estuvo protagonizada, no solo por los primeros clasificados en la categoría absoluta, sino también por las generaciones más jóvenes de escaladores de las categorías sub 16 y sub 18 que se hicieron con muy buenas puntuaciones.

En esta primera prueba de esta Copa de Asturias también se vio un punto de diferencia con los campeonatos celebrados en anteriores años. En esta ocasión primaron «los bloques técnicos y sobre todo polivalentes» asegura, Emilio Martínez, tercero en el pódium de esta primera prueba. «Bloques de apretar sobre todo los de la final, que eran más eliminatorios y sobre todo muy divertidos», ha afirmado también la anterior ganadora de la Copa de Asturias 2018, Estefanía Andrade, que en esta nueva prueba ha vuelto a conseguir entrar en el podio.

Trece jueces fueron los encargados de valorar la buena realización de los ejercicios de escalada que estuvieron distribuidos en doce bloques, con tres más para niños y la prueba final con cuatro bloques femeninos y cuatro masculinos. Todos ellos instalados por varios equipadores expertos, que han procurado que hubiese variedad en cuanto a la dificultad y estilos de escalada. Algo que el equipador internacional Francisco Blanco, asegura que han logrado gracias a la experiencia que tienen en competiciones pasadas: «Siempre procuramos que haya variedad en los pasos y también en las dificultades, con unos bloques más técnicos, otros más de fuerza, de equilibrio, de pensar…».

Un tipo de ejercicios de escalada en rocódromo que también han ido adaptándose al momento actual en el que se encuentra este deporte: «La dificultad y el nivel desde los años noventa ha aumentado muchísimo y sobre todo varía en función de si hablamos de una competición a nivel regional, nacional o internacional. Esto mismo ha pasado también con el estilo de escalada, ahora es un estilo mucho más gimnástico y espectacular, antes era una escalada mucho más clásica», garantiza.

Esta evolución en los últimos años, ha supuesto un traslado de la escalada clásica en roca a esta disciplina de escalada en rocódromo, manifiesta también el vocal de escalada deportiva de la Federación de Montaña del Principado de Asturias (FEMPA), Honorino Montes, él asegura que «antes se utilizaban este tipo de paneles de escalada a modo de entrenamiento para ir a la montaña, pero ahora ha habido una gran evolución hacia la escalada deportiva en rocódromos y eso ha hecho que mucha gente entrene en ellos sin necesidad de probar la roca en la montaña». Esto también ha beneficiado al actual número de federados en este tipo de deportes de montaña en Asturias, una cifra que actualmente ronda los 7.000 en la región.

En esta primera prueba también se vio reforzado el nivel de escalada femenino, así como el de los más jóvenes, garantiza la anterior subcampeona en la categoría absoluta y jueza en esta primera prueba de 2019, Cristina Jardón: «Este año ha habido mucha más participación de mujeres y mucho más nivel de gente joven, se nota que cada vez hay más sitios en los que poder entrenar en Asturias y de mayor nivel. Todo esto está haciendo que cada año veamos a más chicas y jóvenes compitiendo y cada vez más fuertes», afirma. Evidencia de ello, es que el primer ganador y ganadora de la categoría masculina y femenina sub 16 y el ganador de la sub 18 también consiguieron hacerse hueco en la clasificación absoluta.

Las tres pruebas restantes de esta Copa de Asturias de Escalada en boulder 2019 tendrán lugar el próximo sábado 23 en Arriondas, el 14 de diciembre en Teverga y el 22 de diciembre en Laviana, en esta última prueba se darán a conocer los nombres de los mejores escaladores y escaladoras de la región en sus diferentes categorías. Aún así los resultados de las próximas competiciones serán decisivos y aún a pesar de estos primeros resultados, la competición promete estar reñida hasta el último momento: «El Campeonato de Asturias va a estar un poco aleatorio porque la mayoría de escaladores van a comenzar a entrenar mucho más estas próximas semanas y esto hará que de cara a la última prueba, todos estén mucho más fuertes», garantiza el primer clasificado en puntos para esta Copa de Asturias 2019, Felix Ruiz.

Así ha quedado el podio de la 1ª prueba de la Copa de Asturias de Escalada en boulder 2019:

Absoluta femenina y masculina:

Marta Valedón, Estefanía Andrade y a Yolanda Gómez.

Javier Meng, Felix Ruiz y Emilio Martínez.

Máster 40:

Elda Sela del Río y Felix Ruiz.

Femenina y masculina sub 18:

Elda Rodríguez, Edurne González y Celia Noval.

Javier Martínez, Mateo Rodríguez y Raul Iglesias.

Femenina y masculina sub 16:

Candela García, María González y Lidia Álvarez.

Iván Moras, Álvaro Munguia y Gael Rodríguez