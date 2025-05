Balancear la maternidad como una artista: así se vive el Día de la Madre sobre el escenario

E. C.

Inés Barea Gijón Domingo, 4 de mayo 2025

Existen muchas maneras de celebrar el Día de la Madre, pero es probable que la de Ayagma Tsybenova se encuentre entre las más particulares. Desde hace diez años es una de las contorsionistas del espectáculo 'KURIOS - Gabinete de Curiosidades' –que aterrizará en Gijón este verano– y, desde hace cinco, también madre de la pequeña Leysan, que la acompaña durante la gira que arrancó en Viena el pasado 5 de marzo. Juntas, viven su día a día entre espectáculos, maletas y ensayos.

El circo las llevará hasta Ginebra, Praga, La Haya y Bilbao en los próximos meses. «Es una forma de vida única y especial», resume Tsybenova. «Nos tenemos que adaptar constantemente a nuevos lugares y zonas horarias, pero vivimos aventuras y creamos nuevos recuerdos allá donde vamos». No viajan solas: el equipo que las acompaña en esta gira está formado por 120 personas de 31 nacionalidades diferentes. Esto juega a su favor, porque «aunque cambiemos de ciudad cada 6 u 8 semanas, mi hija siempre ve a la misma familia de 'KURIOS' allá donde vamos».

Es lo que aporta estabilidad a esta forma de vida nómada de la que Leysan, a sus corta edad, disfruta como la que más. «Solo tiene cinco años, pero tiene la mente muy abierta porque está expuesta a diferentes ciudades, culturas, idiomas, amigos y niñeras». Una infancia poco convencional en un entorno tan diverso que, a estas alturas, la pequeña «interactúa con la gente en una mezcla de ruso, inglés e incluso algunas palabras en japonés», dice orgullosa su madre. Y es que no todo el mundo puede presumir de haber conocido ocho países diferentes tan temprano en la vida. Son varios los hijos de artistas que conviven tras la carpa, así que en cada parada, el equipo se asegura de que puedan disfrutar de parques, museos o zoológicos. «Está acostumbrada a viajar conmigo y siempre está deseando descubrir cosas nuevas», afirma su madre.

El hogar de Leysan lo integran acróbatas, contorsionistas, bailarines y músicos. Y aunque la vida entre bambalinas exige un enorme compromiso, dentro y fuera del escenario «la energía es muy buena», porque «todos los que trabajan en 'KURIOS' quieren estar aquí, han elegido este estilo de vida».

Ampliar La gimnasta rusa forma parte del elenco del 'Gabinete de curiosidades'. Mathew Tsang

Para Ayagma Tsybenova la vocación viene de lejos, pues comenzó la práctica del contorsionismo con tan solo siete años. Siempre había soñado con estar en la compañía canadiense y, antes de formar parte del 'gabinete de curiosidades', actuó también en en los espectáculos 'Banana Shpeel' e 'Iris'.

Quién sabe si su hija, tras acompañarla en esta gran aventura, elegirá para sí misma un futuro parecido. «Esperaré a ver si quiere seguir mis pasos, pero no la presionaré para que lo haga». Todo apunta a que heredará, al menos, el interés de su madre, pues ya disfruta de ponerse en la piel de diferentes personajes. «Cuando está en el estudio, mis amigos artistas y yo la maquillamos como los personajes del programa», cuenta divertida. Y los domingos, además, los más pequeños disfrutan del 'circo infantil', una actividad que se organiza para que puedan entrar en la carpa y aprender algunas habilidades del arte circense. A Leysan, en particular, le gusta el aro aéreo.

En el aire o con los pies en la tierra, la pasión acompaña cada paso que da esta gran familia. Y la maternidad, lejos de detener la carrera de Ayagma, se ha integrado en ella. El equilibrio entre trabajo y crianza se negocia día a día, función a función. Y aunque no siempre sea fácil, hay momentos que lo justifican todo. «El momento más especial para mí es cuando estoy en el escenario», confiesa la artista. «Hago un gran esfuerzo por establecer contacto visual con el público y hacerles partícipes. Me implico de verdad y aporto fuerza a esos momentos con mi personaje. Y aunque sólo sea por una fracción de segundo, sé que están cautivados».

El tour tendrá parada en Gijón, donde estará entre el 11 de julio y el 17 de agosto. Será la primera vez en España para Ayagma y Leysan, que sin duda las recibirá con los brazos abiertos. Este show «ha tenido muy buena acogida en todo el mundo, especialmente en Europa», y además «incluirá actuaciones inéditas», adelanta.

Hoy es el Día de la Madre y en esta particular familia habrá acrobacias, aplausos y una hija en primera fila. «Pero yo también soy hija», dice la contorsionista, «así que aunque me pille trabajando, me gustaría hacer algo bonito por mi madre».