«Todo lleno» en los restaurantes para celebrar el Día de la Madre en Gijón Brunch, cartas o menús especiales. «Hay muchas reservas. Quien no la tenga hecha, que llame ya. Gijón estará al completo», advierten los hosteleros gijoneses

Jana Suárez Gijón Jueves, 1 de mayo 2025, 19:52 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

Nos encanta decir la típica frase «madre no hay más que una», pero, ¿restaurantes para celebrar el Día de la Madre? Aquí la película cambia. En Gijón hay muchos, ¿pero, con hueco? Desde EL COMERCIO confiamos en que quienes quieran celebrarlo con sus familias comiendo fuera tengan la reserva hecha. Si no es así, cojan el teléfono y háganla ya porque quedan pocas vacantes. Las opciones culinarias son variadas: desde las tradicionales y copiosas comidas hasta los innovadores y elegantes brunch. También menús especiales, elegir platos de la carta o modificar un poco la tradición adelantando la celebración un día por salir de cena el sábado y después disfrutar de una velada nocturna.

«El Día de la Madre siempre es una celebración muy buena entre la hostelería. Además, las modas van cambiando y no solo la gente reserva para comer. Ofertamos un brunch que está gustando mucho y tiene muchas reservas. También hay familias 'más modernas', que deciden venir a cenar el sábado mirando al mar y alargar la noche tomando algo después», afirma Pedro Díez, gerente de Pura Vida.

«Casi completo y mesas muy grandes», así resume Emilio Rubio de La Montera Picona la previsión para este domingo. En su establecimiento, además de la carta, «ofertamos un menú especial que suele gustar mucho. No te complicas y así se cumple el objetivo deseado: venir a disfrutar y no pensar», comenta Rubio sobre esta ocasión que no depende tanto de la meteorología o de otros condicionantes. «El resto del puente, para los que lo tengan, estará marcado por la climatología. Si bien es cierto que dan lluvia, tengo confianza en que llenemos mucho más que en Semana Santa».

«Siempre miramos al cielo con miedo de cara a los puentes, pero nadie va dejar de reunirse y mimar a su madre. Tenemos claro que el sábado y el domingo estaremos completos», confirma Pablo Menéndez, maître del Mamaguaja, que cree que su clientela «apostará por mariscos, buen pescado o nuestras deliciosas carnes».

El primer domingo de mayo se confirma como 'una cita muy familiar', que además sirve de excusa para reunirnos. Muchas familias se ven en contadas ocasiones. La Navidad y el Día de la Madre son de estas fechas a las que la gente no le gusta fallar», relata Paco García, de La Buena Vida. En la misma línea se muestra Ángel Lorenzo, presidente de Otea Gijón. «Contamos con llenar el servicio de comidas del domingo. Otra cosa será el resto del puente. Como siempre, la climatología marca la diferencia en la hostelería gijonesa.

«¿No hay ni un huequín?»

La pregunta que más suena estos días tras el auricular del teléfono de los restaurantes es: «¿No hay ni un huequín?». Y es que según relatan a este periódico los hosteleros, el mayor problema con vistas a esta celebración es que normalmente no se tratan de mesas pequeñas sino de cinco a doce personas. «Hemos tenido que hacer hueco a clientes habituales porque hacía semanas que no teníamos ya una mesa libre», afirma Ana Cuetos, de La Cestería.

Probamos suerte fuera del centro y llamamos a otro establecimiento. «Hola, llamamos para hacer una reserva para el Día de la Madre», comentamos. Al otro lado, un camarero de La Carbayera de Granda nos responde apurado, «imposible. Uf, nada desde hace semanas». Lo volvemos a intentar en otro al que las familias acuden mucho, El Cruce. «Estamos completos. A no ser que llames y justo antes nos hayan avisado de una cancelación, pero la verdad tenemos a gente en lista de espera y todo», resuelve rápidamente el camarero. Venga, 'a la tercera va la vencida'. «Al habla, El Llavianu», suena, alto y claro. Igual de firme que, «todo lleno, vida, y desde hace semanas».

«Es que el Día de la Madre mueve mucho y hay gente que viene de fuera de Asturias. Este año también coincide con que muchas personas han podido coger puente y se han acercado a Gijón. Además, la ciudad está envuelta en una locura motera. Durante cuatro días estamos recibiendo a los amantes de la cultura Vespa y eso también lo estamos notando mucho en el restaurante», apostilla el encargado de La Galana, Javier Vallina que detalla «no ofrecemos un menú especial para el 4 de mayo. La gente apuesta por la carta, le gusta mucho pedir variedad de entrantes, arroces y en esta época concreta del año las verduras están muy buenas y cada día son más tendencia». Como tendencia es el Día de la Madre, porque siempre se merecen un beso y un detalle, pero en su día, con más motivo aún.

Temas

Restaurantes

Hostelería

Gijón