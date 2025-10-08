Solidaridad que salva vidas gota a gota

Donar sangre es dar una nueva oportunidad, se proclama en la web de la Hermandad de Donantes del Principado de Asturias. Y la institución lleva predicando con el ejemplo desde el 30 de mayo de 1972, fecha de su fundación y punto de partida de una labor solidaria que ha consistido precisamente en eso, en brindar nuevas oportunidades a través de la donación de sangre y la concienciación social. Porque, como recuerdan cada vez que tienen ocasión quienes están volcados en la causa, donar salva vidas.

Y engrandece el corazón de todos aquellos que han contribuido a esta historia de solidaridad escrita gota a gota. Cincuenta y tres años en los que la Hermandad, que tiene su sede en Oviedo, ha contado con la colaboración estrecha de las asociaciones de donantes de Gijón (también constituida en 1972) y de Avilés (cuya andadura comenzó a partir de 1995). Las tres reciben el Premio de Acción Social de ELCOMERCIO por su altruista contribución a la sanidad asturiana, que, sin las suficientes reservas de sangre, no podría funcionar convenientemente.

Entre las tres entidades conseguían recolectar el año pasado 40.894 donaciones, aportadas por 26.043 personas. Todo es poco para una comunidad autónoma que necesita entre 180 y 200 bolsas diarias de sangre para poder cubrir las necesidades derivadas de su actividad sanitaria. Y no siempre es así. De hecho, a principios de este mismo año, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Monte Naranco tuvieron que reprogramar varias cirugías al encontrarse las reservas del grupo cero positivo (0+) en estado crítico. Ese déficit obligó al servicio de salud a recurrir a bancos de sangre de otras comunidades.

Episodios como éste –afortunadamente puntuales– reafirman a la Hermandad de Donantes de Asturias y a las asociaciones de Gijón y Avilés en su compromiso con el interés general. Y constatan, a su vez, la enorme importancia de la labor que desarrollan. Porque sin remanente de componentes sanguíneos no se puede operar. Ni realizar un trasplante. Ni tratar a los enfermos de leucemia. Ni tampoco atender a los heridos de un accidente grave. Su principal objetivo, por tanto, es dotar de autosuficiencia al Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, la institución encargada de coordinar las extracciones, procesar los componentes sanguíneos y distribuirlos a los hospitales.

Para que así sea, «nuestro gran desafío de 2025 es lograr que las personas que donan lo hagan, al menos, dos veces al año», se ponía sobre la mesa en la asamblea general que la Hermandad celebró a principios del mes de abril. De las 26.043 que aportaron sangre el año pasado, en torno a 17.000 sólo lo hicieron en una ocasión, cuando los hombres podrían donar hasta cuatro veces y las mujeres tres. Los voluntarios de la Hermandad de Donantes de Asturias y las asociaciones de Gijón y Avilés focalizan ahora sus esfuerzos en cambiar el rumbo de esa tendencia.

El asunto no es baladí en una comunidad autónoma tan envejecida como ésta, en la que las donaciones de sangre también adolecen de relevo generacional y el grupo de edad más comprometido con la donación es el comprendido entre los 46 y los 65 años. Las cifras son agridulces. En 2024, sólo en Oviedo, ya se realizaron 862 extracciones menos que el ejercicio anterior. Pero también es verdad que consiguieron captar a 2.198 donantes nuevos. Lo consideran un «brote verde». Verde esperanza.

Ampliar Unidad móvil de donación de sangre.

Terceros de España

«Cada vez cuesta más», coinciden Ernesto Marcos, Faustino Valdés y Carlos Vigil, presidentes de la Hermandad de Donantes de Sangre de Asturias, de la Asociación de Donantes de Gijón y de la Asociación de Donantes de Avilés, respectivamente. Aun así, no decaen en el empeño y, junto con el Centro Comunitario, organizan extracciones casi a diario, llegando con sus unidades móviles a todas las áreas sanitarias del Principado. Que esté previsto un punto fijo de extracción dentro del HUCA seguramente les ayudará en su vocación de salvar vidas.

Gracias a todo ese esfuerzo desinteresado, Asturias es la tercera comunidad española con mayor número de donaciones de sangre, sólo por detrás de Extremadura y Castilla y León. Hasta que estas entidades irrumpieron en Asturias, coincidiendo con la llegada de mucha inmigración atraida por las grandes industrias del momento, los pacientes que pasaban por quirófano tenían que ir acompañados de cuatro o cinco posibles donantes. «En los centros de trabajo, cuando había que operar al hijo de un compañero, se organizaban para ir unos cuantos al hospital», recuerdan quienes ahora lideran la Hermandad y Asociaciones de Donantes de Sangre de la región. «Es tan importante donar...», insisten los portavoces de todos aquellos que, tal como se anima desde la web de la Hermandad, colaboran en dar nuevas oportunidades.